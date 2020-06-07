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出遊注意！南投埔里交通大執法3個月 機動測速點曝光

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

全台防疫大解封，國內出遊車流恐增加，加上畢業季和暑假將至，南投縣埔里分局6至8月啟動交通專案勤務，加強取締交通大執法，轄內非固定式測速照相點從16處增至26處，還有區域小組以機動車輛取締及1小時定點交通稽查。

埔里警分局指出，考量疫後出遊潮，且6月為畢業季，之後大學和高中、國中小陸續放暑假，直至8月的交通旅遊車況進入高峰期，即日起規劃「每週交通大執法專案勤務」，將加強取締轄內埔里、國姓地區超速、闖紅燈、飆車等交通違規

埔里分局日前已公告調整轄內非固定式測速照相點，轄內原本16處非固定式測速照相點再增10處，全轄目前共26處機動取締點，其中台14線中潭公路34.2K國姓福龜、柑林至63.2K埔里觀音瀑布路段，全長不到20公里有11處常設點。

警方表示，中潭公路在國道6號開通後，因車流減少、車速變快，因此將該路線納入重點取締區域，時速限制從40至70公里不等；另台21線及投133、136線等為重機及機車車遊熱點，因此飆車、超速及製造噪音狀況多，也納入加強取締。

經調整強化機動測速後，台21線國姓長福至埔里暨大路段和投133線國姓市區至北港村接台21線沿線，取締超速常設地點達11處，限速40至60公里；投136線、投72-1、75、131線各1處進行不定時取締，限速則為40至50公里。

埔里警分局表示，除新增機動測速照相常設地點，更依區域再埔里、國姓分別組成3個、2個聯合小組，將以機動車輛巡邏，並進行 1 個小時定點交通稽查工作，不預設車種及對象取締交通違規，並加強夜間巡邏，防飆並維護深夜安寧。

警方也提醒，疫後開心出遊更要顧交通安全，行經任何地點都應依照該道路交通規定及限速行駛，安全駕駛勿違規，才不會三倍券還沒到手，就先收到罰單瘦荷包。

南投縣埔里分局6至8月實施交通大執法，轄內非固定式測速照相點從16處增至26處。圖／埔里警分局提供
南投縣埔里分局6至8月實施交通大執法，轄內非固定式測速照相點從16處增至26處。圖／埔里警分局提供
南投縣埔里分局6至8月實施交通大執法，轄內非固定式測速照相點從16處增至26處。圖／埔里警分局提供
南投縣埔里分局6至8月實施交通大執法，轄內非固定式測速照相點從16處增至26處。圖／埔里警分局提供
南投縣埔里分局6至8月實施交通大執法，轄內非固定式測速照相點從16處增至26處。圖／埔里警分局提供
南投縣埔里分局6至8月實施交通大執法，轄內非固定式測速照相點從16處增至26處。圖／埔里警分局提供
南投縣埔里分局6至8月實施交通大執法，轄內非固定式測速照相點從16處增至26處。圖／埔里警分局提供
南投縣埔里分局6至8月實施交通大執法，轄內非固定式測速照相點從16處增至26處。圖／埔里警分局提供
南投縣埔里分局6至8月實施交通大執法，轄內非固定式測速照相點從16處增至26處。圖／埔里警分局提供
南投縣埔里分局6至8月實施交通大執法，轄內非固定式測速照相點從16處增至26處。圖／埔里警分局提供

埔里 測速 交通違規

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