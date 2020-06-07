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花蓮男子醉倒斑馬線上 慘遭四輪傳動車輾破頭
花蓮新城鄉台9線173.5公里北上車道，今天凌晨3時許發生一起死亡車禍，一名51歲游姓男子喝醉倒在超商前斑馬線上，遭23歲張姓男子駕駛四輪傳動貨車撞上，游不幸當場死亡，張男卻沒有停下來查看肇逃。警方獲報後循線在工作地找到肇事者，依肇事逃逸及過失致死罪嫌移送花蓮地檢處偵辦。
游姓男子今天深夜喝醉倒在超商門口睡覺，民眾見狀勸他回家，沒想到凌晨3點左右，游男躺在超商前路口斑馬線上，正當店員及民眾想帶離車道，卻被高速車輛撞上，頭直接被輾斃，但肇事車輛沒有停下，揚長而去，經民眾通知救護車到場救護，確認游男當場身亡。
經警方調閱監視器，在崇德找到肇事車輛及北上工作的張姓駕駛，有無酒後駕車或其他肇事因素，警方車禍處理小組正調查釐清中，並將張姓男子依肇事逃逸、過失致死罪嫌移送檢方偵辦。
新城警分局呼籲，用路人行經台9線不要酒後駕車、疲勞駕駛、超速等違規行為並注意前方人、車動態，以維行車安全。
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