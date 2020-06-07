婦人和家人吵架負氣淋雨出走 坐路邊哭警當和事佬
桃園婦人今天中午和家人外出用餐，席間發生口角，不顧外面雷陣雨負氣離席，一個人淋著雨坐在平鎮區營德路的草叢旁，巡邏員警發現她十分茫然，又被滂沱大雨淋得全身濕透，趕緊先帶她回派出所安置，並通知她的家人前來帶回。
平鎮警分局龍岡派出所所長鄭榮捷表示，婦人中午與家人到平鎮區一家餐廳用餐，因為生活習慣問題細故與家人口角，儘管天空打雷又下雨，婦人一口氣難嚥當眾離席，家人追出去的時候，已不見婦人蹤影。
沒想到婦人就這樣淋著雨，邊走邊哭，身上又沒帶皮包及手機，走累了一下子拿不定主意去哪裡，於是坐在路旁哭。
派出所員警巡邏經過上前關心，用雨衣為婦人遮雨，婦人跟員警說著心中的委屈。員警擔心她受風寒先帶她回派出所，接著遞上乾淨的毛巾、吹風機及熱飲讓婦人擦乾身子及暖身，並不斷安撫婦人激動的情緒。
警方聯絡婦人的兒子時，兒子正設法打聽母親行蹤也在找人，接到電話後趕到派出所見到母親無恙，總算放下心中大石，了解原委後，員警也充當和事佬，調解母子倆的衝突，婦人的兒子對於自己的不懂事感到十分自責，除了向母親道歉外，也不斷地向員警道謝。
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