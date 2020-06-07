婦人和家人吵架負氣淋雨出走 坐路邊哭警當和事佬

桃園婦人今天中午和家人外出用餐，席間發生口角，不顧外面雷陣雨負氣離席，一個人淋著雨坐在平鎮區營德路的草叢旁，巡邏員警發現她十分茫然，又被滂沱大雨淋得全身濕透，趕緊先帶她回派出所安置，並通知她的家人前來帶回。

平鎮警分局龍岡派出所所長鄭榮捷表示，婦人中午與家人到平鎮區一家餐廳用餐，因為生活習慣問題細故與家人口角，儘管天空打雷又下雨，婦人一口氣難嚥當眾離席，家人追出去的時候，已不見婦人蹤影。

沒想到婦人就這樣淋著雨，邊走邊哭，身上又沒帶皮包及手機，走累了一下子拿不定主意去哪裡，於是坐在路旁哭。

派出所員警巡邏經過上前關心，用雨衣為婦人遮雨，婦人跟員警說著心中的委屈。員警擔心她受風寒先帶她回派出所，接著遞上乾淨的毛巾、吹風機及熱飲讓婦人擦乾身子及暖身，並不斷安撫婦人激動的情緒。