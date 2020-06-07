快訊

高雄市代理市長 陳其邁徒弟陳政聞傳出是可能人選

直播／指揮中心下午2時記者會 陳時中將發表感言

檢舉達人被拱天宮列永久不歡迎人物 推女警致傷法辦

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮昨天公告蘇姓女檢舉達人永久不受歡迎人物，廟方拒絕她入住，但晚間仍不斷遊走拱天宮停車場、香客大樓前，不時與大批圍觀的民眾挑釁，警方盤查身分時不願配合，還將女警推倒在地受傷，警方深夜逮捕她，全案依妨害公務罪嫌處理。

台南檢舉達人蘇姓婦人6月5日現身白沙屯拱天宮，才一天的時間，昨天廟方緊急公告，指出她屢屢在拱天宮內外尋釁滋事，辱罵毀謗宮內工作人員、志工、信徒，公告宣布蘇女為永久不受拱天宮歡迎人物，禁止進入拱天宮、餐廳，也禁止進入、留宿拱天宮香客大樓。

警方初步調查，蘇女昨天傍晚離開拱天宮，未料，晚上8點多又返回，且透過手機直播她遊走停車場、香客大樓前，聚集越來越多人圍觀，警方據報到場柔姓勸導群眾與蘇女，但雙方仍不時挑釁，警方依警察職權行使法，欲查明她真實身分，蘇女都不願配合，僵持到深夜11時許，警方宣告要帶她回派出所。

蘇女仍頑抗不從，推倒吳姓女警，造成女警手掌輕微紅腫，涉嫌妨害公務，警方當場逮捕帶回派出所，現場民眾一片叫好聲，全案依妨害公務罪嫌進一步處理中。

今天防疫大解封，拱天宮湧入信眾參拜，多數都沒有戴口罩，他們及拱天宮周圍攤商，對於蘇姓女檢舉達人還津津樂道，遠從台南跑到苗栗來造成混亂，還好先一步被法辦了。

今天防疫情解封，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮湧入信眾參拜，多數都沒有戴口罩。記者范榮達／攝影
今天防疫情解封，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮湧入信眾參拜，多數都沒有戴口罩。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮公告台南蘇姓女檢舉達人永久不受歡迎人物，信徒津津樂道。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮公告台南蘇姓女檢舉達人永久不受歡迎人物，信徒津津樂道。記者范榮達／攝影

妨害公務 停車場 白沙屯

延伸閱讀

檢舉達人找麻煩！兩大廟把她列永不歡迎名單

蘇姓女子被拱天宮公告禁止入廟 法界：廟方有此權限

建廟來首位 拱天宮公告一名永久不受歡迎人物

檢舉達人現身白沙屯惹議 拱天宮公告禁止蘇姓女子入廟

相關新聞

保時捷北宜燒成火球 疑打滑自撞釀禍

新北市北宜公路今早發生一起火燒車意外，一名蘇姓男子獨自開著保時捷跑車往宜蘭方向行駛，經過50.4公里處時，疑似車輛打滑自...

影／台中警新配發電擊槍 隔4.5公尺都能電到人

台中警方配發新裝備配發拋射式電擊器，清水警分局最近常訓讓員警練習使用，強化戰鬥力，保護自己。

婦人和家人吵架負氣淋雨出走 坐路邊哭警當和事佬

桃園婦人今天中午和家人外出用餐，席間發生口角，不顧外面雷陣雨負氣離席，一個人淋著雨坐在平鎮區營德路的草叢旁，巡邏員警發現...

檢舉達人被拱天宮列永久不歡迎人物 推女警致傷法辦

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮昨天公告蘇姓女檢舉達人永久不受歡迎人物，廟方拒絕她入住，但晚間仍不斷遊走拱天宮停車場、香客大樓前...

誤報釣客落海 海巡警消搜救3小時結果人在車旁睡覺

今天凌晨2點6分，台東縣消防局接獲民眾報案，稱同行釣客不見蹤影，疑似在富岡漁港落海，警消隨即會同海巡署官兵沿岸搜尋，結果...

台7限速40 保時捷飆出124公里被罰1萬2

桃園市警局為防制今年前4個月交通傷亡事故增加，自6月1日起執行交通大執法，全市10分局動員大批警力針對分局易肇事車禍傷亡...

兼顧合理及安全性 苗栗盤點檢討機車二段式左轉

路口機車二段式左轉近來迭有討論，苗栗縣政府決定盤點檢討，最近接連會勘3處有進展，新設苗栗市英才路左轉國華路機車二段式左轉...

機車二段式左轉之亂 苗栗縣今年開罰4951件

機車二段式左轉因地制宜，造成一些騎士大嘆有二段式左轉之亂，不小心就會踩「地雷」，苗栗縣警局交通隊統計今年1到5月取締違規...

影／擠車縫擦撞他車不理 台中警用電眼追到肇事車

台中市蘇姓男子在4月底將機車停在南區路旁，未料取車時發現機車車牌遭人撞掉，報警協助查出肇事者。警方調閱監視器後發現，當時...

檢舉達人找麻煩！兩大廟把她列永不歡迎名單

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮昨天公告，禁止一名蘇姓女檢舉達人進入拱天宮及餐廳、香客大樓，拱天宮管委會甚至決議將蘇女列為拱天宮...

挺韓市議長許崑源墜17樓亡 現場地面已清洗

高雄市議長許崑源今晚8點45分，從苓雅區四維三路的住處大樓，從17樓跳樓身亡，當場就未送醫身亡，由於議長身分敏感，遺體已...

20歲男拒戴口罩進派出所 警勸阻他加碼嗆單挑下場超慘

20歲蔡姓男子今年4月因與家人糾紛，前往高雄苓雅警分局的民權路派出所接受調查，不料才在門口就被值班員警攔下來，原來他不顧...

熱門新聞

挺韓高雄市議長許崑源 今晚17樓住處墜樓身亡

許崑源與妻最後的對話 吐露絕望

許崑源身亡民進黨議員幸災樂禍 藍營批「不配當人」

高市議長墜樓身亡 韓國瑜震驚難過

市長被罷免這晚議長墜樓 高雄藍營一片低氣壓

許崑源身亡遭綠議員消費 許淑華：綠色是沒人性的顏色

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。