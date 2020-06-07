檢舉達人被拱天宮列永久不歡迎人物 推女警致傷法辦

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮昨天公告蘇姓女檢舉達人永久不受歡迎人物，廟方拒絕她入住，但晚間仍不斷遊走拱天宮停車場、香客大樓前，不時與大批圍觀的民眾挑釁，警方盤查身分時不願配合，還將女警推倒在地受傷，警方深夜逮捕她，全案依妨害公務罪嫌處理。

台南檢舉達人蘇姓婦人6月5日現身白沙屯拱天宮，才一天的時間，昨天廟方緊急公告，指出她屢屢在拱天宮內外尋釁滋事，辱罵毀謗宮內工作人員、志工、信徒，公告宣布蘇女為永久不受拱天宮歡迎人物，禁止進入拱天宮、餐廳，也禁止進入、留宿拱天宮香客大樓。

警方初步調查，蘇女昨天傍晚離開拱天宮，未料，晚上8點多又返回，且透過手機直播她遊走停車場、香客大樓前，聚集越來越多人圍觀，警方據報到場柔姓勸導群眾與蘇女，但雙方仍不時挑釁，警方依警察職權行使法，欲查明她真實身分，蘇女都不願配合，僵持到深夜11時許，警方宣告要帶她回派出所。

蘇女仍頑抗不從，推倒吳姓女警，造成女警手掌輕微紅腫，涉嫌妨害公務，警方當場逮捕帶回派出所，現場民眾一片叫好聲，全案依妨害公務罪嫌進一步處理中。