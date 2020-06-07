9旬失智婦迷途離家5公里 警揭援助4招

北市9旬失智老婦日前迷途獨坐路邊，幸經熱心民眾通報警方，透過警用電腦人臉辨識系統查詢並協助她安全返家，警方呼籲，民眾若看到失智長者迷途，應謹記「看問留撥」四步驟。

台北市警察局南港分局今天發布新聞稿表示，轄下同德派出所警員吳大維、王建凱日前執行巡邏勤務時，接獲民眾報案指福德街疑有失智老婦迷路且獨坐路邊許久，因擔憂她的安危，請求員警到場協助。

警方到場後發現，這名老婦衣著單薄且僅帶一支柺杖和空布袋，身上未帶任何證件或配戴識別手環，初詢僅能概略說出自己姓名讀音和「住家附近有游泳池」等概略訊息，但仍難以辨識其身分。

最後員警利用警用電腦人臉辨識系統查詢，才終於查到這名高齡90多歲的老婦住家是遠在5公里外的松山區撫遠街一帶，經考量天色已晚且老婦無法自行返家，便決定以巡邏車載送老婦，當焦急的家屬看到老婦安全返家時，都直呼不可思議，原來他們剛剛才到住家附近派出所報案失蹤人口，一行人隨後重返派出所辦理撤尋。

經調查了解，迷途高齡老婦偶有失智症狀，平常也只在住家附近散步，家人雖曾幫她準備識別手環，但老婦有時會自行將手環卸下，這次迷途事件幸經熱心民眾通報及警方協助，才有驚無險。

南港分局呼籲，民眾若發現疑似失智或迷途長輩時，請謹記「看問留撥」四步驟，也就是「看到」疑似失智症患者，主動「詢問」對方去處，將其「留住」並協助「撥電話」報警或聯繫家屬，一同守護長者安全。