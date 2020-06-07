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台7限速40 保時捷飆出124公里被罰1萬2

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市警局為防制今年前4個月交通傷亡事故增加，自6月1日起執行交通大執法，全市10分局動員大批警力針對分局易肇事車禍傷亡路段強力執法，市警局今天上午表示，交通大執法6天來，共開單告發發締汽機車違規1萬3714件，以未依規定兩段式左轉、闖紅燈占違規近三分之二最多，尤其移動式雷達測速拍照1輛保時捷轎車，竟在台7線以時速124公里超速84公里狂飆，遭警方開罰1.2萬元及吊扣牌照3個月，得不償失。

為確實防制汽機車超速、闖紅燈肇事傷亡事故，桃園市警局交通大隊從本月1日發動為期9天交通大執法勤務，由10個分局在轄內易發生死亡車禍重點路段、時段，加強取締交通違規，截至昨天為止，共取締違看1萬3714件，又以未依規定2段式左轉4812件、闖紅燈3985件及路口違規停車974件為3大項主要違規行為，前2項違規近六成五最多。

警方更取締易造成重大傷亡故的嚴重超速328件、行人不依規定穿越車道149件、車不讓人44件，總共521件，過程雖然降低傷亡，但仍有5人違規超速行駛不幸，交大表示，在大執法最後3天將全力取締飆速、闖紅燈、未依規定2段左轉違規行為，遏止車主投機違。

交通大隊表示，因應台61、龜山萬壽路、青山路暫停區間測速照相開單，造成許多汽機車駕駛人投機行車，市警局這次大執法投入11台車載式測速照相及噪音檢測儀器，並在大溪道路使用移動式雷達測速照相設備，強力取締危險駕車違規行為。

交大在台61快速道限速90公里路段，昨天透過車載式測速照相，拍到1輛轎車以時速147公里飆速，以超速57公里依法開罰5千元；另3日利用移動式雷達測速照相設備，在台7線往大溪方向，拍到1輛保時捷轎車在限速40公里路段，竟以時速124公里高速飆車，警方以超速84公里開罰1.2萬元及吊扣牌照3個月，呼籲民眾勿心存僥倖超速行駛，避免生命危險。

桃園市警局交通大執法移動式雷達測速照相，拍到1輛保時捷轎車在台7線竟超速84公里飆車，遭開罰1.2萬元及吊扣牌照3個月得不償失。記者曾增勳／翻攝
桃園市警局交通大執法移動式雷達測速照相，拍到1輛保時捷轎車在台7線竟超速84公里飆車，遭開罰1.2萬元及吊扣牌照3個月得不償失。記者曾增勳／翻攝
桃園市警局交通大執法移動式雷達測速照相，拍到1輛保時捷轎車在台7線竟超速84公里飆車，遭開罰1.2萬元及吊扣牌照3個月得不償失。記者曾增勳／翻攝
桃園市警局交通大執法移動式雷達測速照相，拍到1輛保時捷轎車在台7線竟超速84公里飆車，遭開罰1.2萬元及吊扣牌照3個月得不償失。記者曾增勳／翻攝
桃園市警局交通大執法，在台61快速道以車載式測速照相，取締1輛轎車超速57公里飆車，警方開罰5千元。記者曾增勳／翻攝
桃園市警局交通大執法，在台61快速道以車載式測速照相，取締1輛轎車超速57公里飆車，警方開罰5千元。記者曾增勳／翻攝
桃園市警局交通大執法，尤以未依規定兩段式左轉、闖紅燈占違規近三分之二最多。記者曾增勳／翻攝
桃園市警局交通大執法，尤以未依規定兩段式左轉、闖紅燈占違規近三分之二最多。記者曾增勳／翻攝

測速 事故 交大

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