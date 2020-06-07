台7限速40 保時捷飆出124公里被罰1萬2

桃園市警局為防制今年前4個月交通傷亡事故增加，自6月1日起執行交通大執法，全市10分局動員大批警力針對分局易肇事車禍傷亡路段強力執法，市警局今天上午表示，交通大執法6天來，共開單告發發締汽機車違規1萬3714件，以未依規定兩段式左轉、闖紅燈占違規近三分之二最多，尤其移動式雷達測速拍照1輛保時捷轎車，竟在台7線以時速124公里超速84公里狂飆，遭警方開罰1.2萬元及吊扣牌照3個月，得不償失。

為確實防制汽機車超速、闖紅燈肇事傷亡事故，桃園市警局交通大隊從本月1日發動為期9天交通大執法勤務，由10個分局在轄內易發生死亡車禍重點路段、時段，加強取締交通違規，截至昨天為止，共取締違看1萬3714件，又以未依規定2段式左轉4812件、闖紅燈3985件及路口違規停車974件為3大項主要違規行為，前2項違規近六成五最多。

警方更取締易造成重大傷亡故的嚴重超速328件、行人不依規定穿越車道149件、車不讓人44件，總共521件，過程雖然降低傷亡，但仍有5人違規超速行駛不幸，交大表示，在大執法最後3天將全力取締飆速、闖紅燈、未依規定2段左轉違規行為，遏止車主投機違。

交通大隊表示，因應台61、龜山萬壽路、青山路暫停區間測速照相開單，造成許多汽機車駕駛人投機行車，市警局這次大執法投入11台車載式測速照相及噪音檢測儀器，並在大溪道路使用移動式雷達測速照相設備，強力取締危險駕車違規行為。