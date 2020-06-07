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小心大車內輪差 南警：應保持2公尺以上距離

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

鑑於大車在轉彎容易因視覺死角、內輪差距肇事，造成家庭破碎、家人心碎的憾事。台南市警二分局派員到中西區各預伴混凝土車施工場地及大貨車行經路段，加強宣導大車視覺死角多，機車應與大車保持2公尺以上距離，以確保用路人安全。

64歲蔡姓司機本月5日下午4點30分駕駛預拌水泥車，行經中西區中華西路南往北右轉府前路，65歲戴姓婦人騎機車在同向外側跟著右轉，疑因內輪差死角，水泥車綠燈右側擦撞機車，戴婦摔車後甩入水泥車下，頭部遭右後輪輾壓後腦漿四散，當場不治，全案依過失致死罪嫌法辦，市警二分局昨派員到各工地和大貨車行經路段，加強宣導。

交通組說，大型車肇事的交通意外大多屬於內輪差範圍廣大及安全間距等事故，加上視線死角，容易擦撞到機車或行人，駕駛人不可不慎。機車應避免和行進中的大車併行，也不要在大車旁進行超車、閃車、變換車道等行為，請用路人一定要遠離大車，主動保持2公尺以上安全間距，並注意大車轉彎時的內輪差，以免發生危險。

警方提醒民眾，不論是行人走路或騎乘機車，在行經轉彎處，如發現後方有大車要轉彎時，千萬不要與大車搶道，盡量遠離大車，減少不可控制的危險情境出現，保持適當前後距離與左右間隔，避免超速，加強防衛駕駛觀念，而且一定要戴好安全帽，做好防護措施。

鑑於大車在轉彎容易因視覺死角、內輪差距肇事，市警二分局派員到各工地加強交通宣導。記者黃宣翰／翻攝
鑑於大車在轉彎容易因視覺死角、內輪差距肇事，市警二分局派員到各工地加強交通宣導。記者黃宣翰／翻攝

事故 車道

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