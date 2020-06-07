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機車二段式左轉之亂 苗栗縣今年開罰4951件
機車二段式左轉因地制宜，造成一些騎士大嘆有二段式左轉之亂，不小心就會踩「地雷」，苗栗縣警局交通隊統計今年1到5月取締違規未依規定兩段式左轉，共4951件，其中熱區前兩名都在台6線公館鄉路段，分別在苗26線、128縣道口，都設有汽車左轉專用路，也最容易違規。
交通隊統計今年1到5月取締機車未依規定二段式左轉違規4951件，其中熱點前三名依序分別是公館鄉台6線與苗26線口（鶴岡口），128縣道口226件，竹南鎮科專7路與科專2路口174件，依道路交通管理處罰條例可處600元到1800元罰鍰，並記違規點數1點。
警方分析鶴岡口台6線3車道內側設有汽車左轉專用道，加上交匯6個路口複雜，待轉區的位置較不明顯，部分騎士跟著汽車左轉號誌左轉就會中招；另台6線往公館市區方向，在128縣道口兩車道內側車道設左轉專用道，又沒有待轉區，有些騎士跟著汽車左轉，甚至直行綠燈也左轉。
一些騎士迭有反映有「機車兩段式左轉之亂」，他們表示，1個快車道基於安全考量，機車不一定可以左轉，有的即使是雙車道，機車也可以跟著汽車一起左轉，有些並未設待轉區，且待轉區可以在行人穿越道外面或裡面，因地制宜讓人分不清，如果不熟悉路況或稍不注意，很可能就違規。
交通隊指出，並非所有路口機車都要二段式左轉，道路交通安全規則規定，內側車道設有禁行機車標誌或標線者，及3車道以上道路，必須二段式左轉，如果1車道設有標誌，還是要遵守，如果沒有標誌，道路環境符合，機車仍應依兩段式左轉，警方只能按照號誌、標線、標誌規定取締。
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