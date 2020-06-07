兼顧合理及安全性 苗栗盤點檢討機車二段式左轉

路口機車二段式左轉近來迭有討論，苗栗縣政府決定盤點檢討，最近接連會勘3處有進展，新設苗栗市英才路左轉國華路機車二段式左轉標誌標線，擬取消後龍鎮尖苗公路、新港三路左轉，另在苗栗市至公路左轉經國路加設號誌配套，兼顧合理及安全性。

苗栗縣議會定期會總質詢，縣議員曾玟學、陳光軒及黎煥強、徐筱菁等人，都關心機車二段式左轉的必要性及安全性等問題，縣政府工務處允諾盤點檢討，通報公路總局苗栗工務段、鄉鎮市公所，清查有疑慮的地點提報，目前會同工務段、鄉鎮市公所及警方等單位，已完成3處會勘。

其中，後尖苗公路（台13線甲）機車左轉新港三路案，曾玟學接獲陳情，現勘發現有機車二段式左轉標誌，卻未設待轉區，以致號誌綠燈時，機車直行還要緩速前進，停在T字路口私人土地待轉，後方的車子稍不注意，有追撞的危險。

此外，T字路口號誌採輪放，機車跟著汽車左轉，雖不會與對向車流衝突，但尖苗公路內車道禁行機車，勘察決議取消二段式左轉，塗銷禁行機車標線，停等區擴大到內車道，機車可以從內側車道直接左轉。

徐莜菁也經民眾反應的至公路左轉經國路6段案，有機車二段式左轉待轉區，卻無號誌可遵循，騎士只能參考至公路號誌通行，現勘決議考量安全，路口恢復機車式二段式左轉規畫，機車待轉區前增設槽化線、時相號誌、兩段式左轉告示。