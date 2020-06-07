快訊

高市畢典獎狀怎印？ 家長：恐三「代」同堂

藍衰敗起於自私 不是喊個「台灣國民黨」就有解

遭遇喪子之痛 沈美雲靠編織走出哀傷

中央社 / 中央社

年過6旬的沈美雲兩年前遭遇喪子之痛，透過犯罪被害人保護協會台北分會協助，接受心理諮商師的輔導，並參加編織班與手工皂班，積極參與活動，逐漸走出傷痛，面對未來。

沈美雲的兒子小偉於民國107年3月3日凌晨，在台北市一家酒店內與其他酒客發生衝突，不幸遭對方刺殺身亡，留下母親及當時懷胎7個月的妻子。

沈美雲說，小偉自幼體貼，跟自己像朋友一樣，什麼事都不讓她擔心，常常報喜不報憂。小偉小時後愛畫圖，很有天分，小學二年級就讓他去繪畫班，高中時曾經參加繪畫比賽全校第一名、全省第三名，尤其是素描，在他筆下描繪跟真人一樣。

她表示，小偉後來去學刺青，起初她反對，小偉勸說刺青也是一門藝術，她就不再堅持。小偉隨後在承德路開了一家刺青店，由於他的手工細緻，受到客人歡迎，回頭率很高，小有名氣，不久後娶了在服飾店工作、認識10幾年的妻子。

107年3月13日一大早，沈美雲準備出門上班時突然接到媳婦的電話，說接到馬偕醫院的通知，說小偉在醫院的太平間。她一時反應不過來，想到小偉昨晚還跟她用LINE通話，也在臉書上留言，無法接受兒子躺在太平間的事實。

沈美雲立刻向工作的餐飲店請假，搭車到醫院，在計程車上哭個不停，到了醫院看到兒子躺著不動，當時已有7個月身孕的媳婦在一旁哭泣。她想到原本俊俏、活潑的兒子變成一具冰冷的屍體，到底是誰這麼狠心，做出這種事情。

沈美雲說，等待法醫驗屍完畢，將遺體送往殯儀館冰存，她才問小偉的朋友到底發生什麼事。原來當天兒子工作到凌晨3點多，與朋友一起到酒店消費，與其他酒客發生衝突，對方持刀刺向小偉。小偉負傷離開酒店後不久倒下，送醫不治。

遭遇到如此巨大傷痛，沈美雲無法接受這麼乖的兒子離她而去，每天看著小偉的照片、臉書，整天以淚洗面，想著如果小偉當天不去酒店，也不會發生這種憾事。

在犯罪被害人保護協會心理諮商師輔導下，沈美雲漸漸走出傷痛，讓她有再站起來的力量，她也參加犯保協會的編織班及手工皂班。她表示，專注精神在編織上，讓她沒有時間傷痛，真的很療癒。

沈美雲說，喪子是一輩子的痛，但日子總是要過，她把心力放在編織上，讓精神有寄託，並參加馨生人的活動，交到很多朋友，從中感到溫暖。

走過悲傷，她認為編織就像人生，有時候織錯要全部拆掉重來，就像人生碰到困境，重新再來，等到編織完成，很有成就感，專注於整個過程，就能把傷痛忘掉。

每位馨生人背後都有一個傷痛的故事，沈美雲鼓勵馨生人積極參與活動，重拾自信與希望，走出傷痛，繼續人生的旅程。

酒店 刺青

延伸閱讀

台中酒店舞廳今晚復業 酒客躍躍欲試

刺青哈菸舊照流出　「夫婦的世界」最強小三韓素希坦率回應

花蓮校長被控要求師生做手工皂送禮 家長要求撤換

雨夜喋血！近10名惡煞闖北市萬華阿公店砍傷1酒客

相關新聞

保時捷北宜燒成火球 疑打滑自撞釀禍

新北市北宜公路今早發生一起火燒車意外，一名蘇姓男子獨自開著保時捷跑車往宜蘭方向行駛，經過50.4公里處時，疑似車輛打滑自...

影／台中警新配發電擊槍 隔4.5公尺都能電到人

台中警方配發新裝備配發拋射式電擊器，清水警分局最近常訓讓員警練習使用，強化戰鬥力，保護自己。

苗栗縣頭份市街頭凌晨傳槍響 2人槍傷1死1傷

苗栗縣頭份市街頭凌晨今天傳槍響，2名男子受槍傷，其中1名許姓男子下巴到後腦勺有槍傷口，送醫急救不治，在場另有2名受棍棒槍...

台7限速40 保時捷飆出124公里被罰1萬2

桃園市警局為防制今年前4個月交通傷亡事故增加，自6月1日起執行交通大執法，全市10分局動員大批警力針對分局易肇事車禍傷亡...

兼顧合理及安全性 苗栗盤點檢討機車二段式左轉

路口機車二段式左轉近來迭有討論，苗栗縣政府決定盤點檢討，最近接連會勘3處有進展，新設苗栗市英才路左轉國華路機車二段式左轉...

機車二段式左轉之亂 苗栗縣今年開罰4951件

機車二段式左轉因地制宜，造成一些騎士大嘆有二段式左轉之亂，不小心就會踩「地雷」，苗栗縣警局交通隊統計今年1到5月取締違規...

影／擠車縫擦撞他車不理 台中警用電眼追到肇事車

台中市蘇姓男子在4月底將機車停在南區路旁，未料取車時發現機車車牌遭人撞掉，報警協助查出肇事者。警方調閱監視器後發現，當時...

檢舉達人找麻煩！兩大廟把她列永不歡迎名單

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮昨天公告，禁止一名蘇姓女檢舉達人進入拱天宮及餐廳、香客大樓，拱天宮管委會甚至決議將蘇女列為拱天宮...

挺韓市議長許崑源墜17樓亡 現場地面已清洗

高雄市議長許崑源今晚8點45分，從苓雅區四維三路的住處大樓，從17樓跳樓身亡，當場就未送醫身亡，由於議長身分敏感，遺體已...

20歲男拒戴口罩進派出所 警勸阻他加碼嗆單挑下場超慘

20歲蔡姓男子今年4月因與家人糾紛，前往高雄苓雅警分局的民權路派出所接受調查，不料才在門口就被值班員警攔下來，原來他不顧...

不滿鄰居巷口抽菸 心臟支架70歲翁猛揮7棒差點殺人

屏東楊姓老翁疑不滿林姓鄰居長期在住家的巷口抽菸，前年9月下午見又在抽菸，他氣得涉持鋁製球棒衝去朝頭部猛打2下，林當場往後...

中市福安九街民宅傍晚火警 警消搶救1個多小才撲滅

台中市西屯區福安九街一棟民宅，今天傍晚5時58分發生火警，中市消防局出動21輛消防車近百名消防人員前往搶救，抵達火場時，...

熱門新聞

挺韓高雄市議長許崑源 今晚17樓住處墜樓身亡

許崑源與妻最後的對話 吐露絕望

許崑源身亡民進黨議員幸災樂禍 藍營批「不配當人」

高市議長墜樓身亡 韓國瑜震驚難過

市長被罷免這晚議長墜樓 高雄藍營一片低氣壓

高雄市議長許崑源墜樓身亡 江啟臣：期望悲劇終止

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。