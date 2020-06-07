遭遇喪子之痛 沈美雲靠編織走出哀傷

年過6旬的沈美雲兩年前遭遇喪子之痛，透過犯罪被害人保護協會台北分會協助，接受心理諮商師的輔導，並參加編織班與手工皂班，積極參與活動，逐漸走出傷痛，面對未來。

沈美雲的兒子小偉於民國107年3月3日凌晨，在台北市一家酒店內與其他酒客發生衝突，不幸遭對方刺殺身亡，留下母親及當時懷胎7個月的妻子。

沈美雲說，小偉自幼體貼，跟自己像朋友一樣，什麼事都不讓她擔心，常常報喜不報憂。小偉小時後愛畫圖，很有天分，小學二年級就讓他去繪畫班，高中時曾經參加繪畫比賽全校第一名、全省第三名，尤其是素描，在他筆下描繪跟真人一樣。

她表示，小偉後來去學刺青，起初她反對，小偉勸說刺青也是一門藝術，她就不再堅持。小偉隨後在承德路開了一家刺青店，由於他的手工細緻，受到客人歡迎，回頭率很高，小有名氣，不久後娶了在服飾店工作、認識10幾年的妻子。

107年3月13日一大早，沈美雲準備出門上班時突然接到媳婦的電話，說接到馬偕醫院的通知，說小偉在醫院的太平間。她一時反應不過來，想到小偉昨晚還跟她用LINE通話，也在臉書上留言，無法接受兒子躺在太平間的事實。

沈美雲立刻向工作的餐飲店請假，搭車到醫院，在計程車上哭個不停，到了醫院看到兒子躺著不動，當時已有7個月身孕的媳婦在一旁哭泣。她想到原本俊俏、活潑的兒子變成一具冰冷的屍體，到底是誰這麼狠心，做出這種事情。

沈美雲說，等待法醫驗屍完畢，將遺體送往殯儀館冰存，她才問小偉的朋友到底發生什麼事。原來當天兒子工作到凌晨3點多，與朋友一起到酒店消費，與其他酒客發生衝突，對方持刀刺向小偉。小偉負傷離開酒店後不久倒下，送醫不治。

遭遇到如此巨大傷痛，沈美雲無法接受這麼乖的兒子離她而去，每天看著小偉的照片、臉書，整天以淚洗面，想著如果小偉當天不去酒店，也不會發生這種憾事。

在犯罪被害人保護協會心理諮商師輔導下，沈美雲漸漸走出傷痛，讓她有再站起來的力量，她也參加犯保協會的編織班及手工皂班。她表示，專注精神在編織上，讓她沒有時間傷痛，真的很療癒。

沈美雲說，喪子是一輩子的痛，但日子總是要過，她把心力放在編織上，讓精神有寄託，並參加馨生人的活動，交到很多朋友，從中感到溫暖。

走過悲傷，她認為編織就像人生，有時候織錯要全部拆掉重來，就像人生碰到困境，重新再來，等到編織完成，很有成就感，專注於整個過程，就能把傷痛忘掉。

每位馨生人背後都有一個傷痛的故事，沈美雲鼓勵馨生人積極參與活動，重拾自信與希望，走出傷痛，繼續人生的旅程。