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懂喪親傷痛 古麗珠化身志工助人

中央社 / 中央社

夫妻出門卻遇上死亡車禍，夫死妻傷。遺孀古麗珠有感長年接受犯罪被害人保護協會幫助，願做手心向下的人，4年前加入志工隊，以自身為例去傾聽及協助喪親者走出陰霾。

「民國92年4月27日晚上，我和丈夫騎車出去要給友人送白包…」古麗珠說著17年前和丈夫生離死別的那場車禍過程，仍記憶猶新。

車禍發生後，古麗珠和丈夫分送二家醫院急救治療，後來小姑告訴她，等等警察來做筆錄，要說清楚肇事車輛特徵等，她心裡想，「丈夫就可以講了，幹嘛問我」，當下心裡就有譜，丈夫走了，留下6歲及8歲的兒子，她必須要堅強。

古麗珠因為丈夫的離去，接觸到犯罪被害人保護協會新北分會，她接受新北分會協助，除每年參加團體關懷活動、舉辦的技藝訓練拼布班、編織班外，她的兩個兒子也獲協會資助就學及獎學金。

古麗珠指出，馨生人（犯罪被害人）期間，與10多人參加團體心理課，剛開始上課期間，其實有點不太想去，因為每次去，一定會哭，且每個人都哭，後來轉念想說沒關係，再去聽一聽同學以及心理師怎麼說，這些同學們跟自己一樣，都是喪親，在同病相憐下，比較容易引起共鳴及認同感，心理師在課程中說，哭是適當抒發情緒。

古麗珠說，新北分會執行祕書在4年前問她願不願意當志工，她同意並接受定期訓練課程後，開始當起志工，通常志工為2人一組去拜訪馨生人，主要是另名志工跟馨生人對話，她在旁邊陪著，適時接話說明。

古麗珠指出，她最常跟馨生人說，「環境可以改變心情」，來參加活動，可以抒發心情，不要一直待在家裡，因心情容易一直糾結著，來參加活動的人，大家背景都差不多，比較好聊，有時還舉自己為例，之前參加活動，交到好朋友，新北分會有開辦拼布課、編織課、烘焙課等，可找有興趣的課程，在課程時與同學聊聊，心裡比較舒坦。

古麗珠指出，當志工就是要去傾聽馨生人說話，看對方需要什麼協助，如果可以就幫忙，如果真的幫不上，再反映給新北分會，通常反映的案件，多是馨生人在經濟方面有困難，新北分會有審核機制，可以給短期緊急救助金，案發起3個月，每人每個月可領新台幣6000元，最多可以發到一戶5人，就是3萬元，最高連發3個月，總共9萬元。

古麗珠說，之前有些馨生人，因為心情不好，陷入低潮而不來上課，她就勸對方說，「上課時可以聊聊天，大家所講的話，出了門就忘記了，來上課你可以盡情的說，大家都會傾聽」，後來對方就願意回來上課了。

「我也想要當志工」，古麗珠說，在輔導馨生人期間，曾有一名馨生人這樣跟她說，讓她印象深刻，這名馨生人和她一樣都認為，孩子已經長大了，自己的時間比較多，可以來當志工，盡一點微薄的力量，這是很正面的事，而不是有所求才來當志工。

從原本是馨生人後來變成志工，有什麼想要跟新北分會分享，古麗珠說，這一段路真的很心酸，很不好走，幸好這段時間有分會的陪伴、上課、傾聽，然後喪夫的心情，真的平復不少，也因為分會幫自己這麼多，所以願做手心向下的人，以自身為例去傾聽及協助馨生人走出陰霾。

新北 車禍 警察

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