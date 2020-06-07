學編織技藝 潘麗華獲心靈支撐走出喪夫陰霾

60歲的潘麗華回想起8年前接獲丈夫高處墜落的噩耗，她當下心痛又無助，丈夫器官捐贈遺愛人間後，她藉犯罪被害人保護協會辦理的編織技藝訓練班得到心靈支撐力量，走出喪夫陰霾。

潘麗華說，和丈夫曾慶嶂相愛牽手17年，育有3名女兒，她從事服務業在連鎖服飾上班，丈夫則在消防設備公司工作；丈夫在民國101年1月11日在新北巿新莊因施工不慎由高處墜落，送醫急救，當下她因工作，沒注意手機關靜音，後來是接到女兒電話震驚得知，丈夫從很高的地方摔下來，頭著地，她急忙交代工作，趕赴醫院。

「他腦部已經變成像豆花，幾乎就是碎了」，潘麗華眼眶泛淚回憶說，在加護病房等待時，醫生和護理師告訴她，丈夫現在是靠機器在維持生命。

潘麗華說，整個事情發生太突然，她當下不曉得要怎麼去面對，她覺得很心痛，因為丈夫辛苦工作卻摔成這樣，她不知道怎麼救丈夫，又感到很無助，唯一能做的，是請同事跟公司老闆講一下，她現況很需要這份工作，但請求通融近期沒辦法上班；她持續待在醫院，請求醫師看有什麼方式，可以救丈夫。

潘麗華指出，醫生後來告知丈夫大概沒辦法救了，可以考慮器官捐贈。她當下無法決定，找來丈夫的胞兄等家人討論，家人們都同意，透過既定流程，使丈夫的器官順利捐贈，遺愛人間。

潘麗華說，丈夫出事時是49歲，又在農曆年前，那段日子真的很苦。

潘麗華表示，少了丈夫，她必須堅強先把家庭穩住，透過新北巿政府與丈夫的雇主協調期間，她拿到勞工手冊，以及犯罪被害補償的資料得知，除了可申請勞保死亡給付外，依犯罪被害補償金制度，她可先獲得補償金，之後政府會代位向丈夫的雇主求償，因此也接觸到犯保協會新北分會。

潘麗華說，因為犯保協會新北分會，她得到法律諮詢，申請到律師協助打官司外，她的3個女兒分別為國二、國三及大二，唸書很爭氣，有申請到就學補助及學業獎學金。

潘麗華說，參加犯保協會舉辦多次的團體關懷活動後，她報名104年編織技藝訓練班，以前完全沒接觸過編織，學編的時候，有很多同學一起學，教的老師很嚴格，她有認真學，在家練習編織時，都挑孩子睡著才開始，還曾編一整晚，因為編錯拆掉，再重複編，直到對為止，歷經4年，自喻技術從幼稚園等級開始爬升，現在等於大學畢業。

潘麗華指出，編織的當下，她會靜下來想事情，編的過程有安撫作用，無形之中緩和情緒，她會想到孩子們、想到丈夫，還會想到以後要怎樣讓孩子們無憂無慮的完成學業，最後當把一個編織成品完成時，很有成就感。

成品都怎麼處理，潘麗華說，她拍下成品傳簡訊給孩子看，說這是媽媽剛完成的，孩子就會回說，好漂亮她們要戴，孩子曾經自行穿戴成品拍照上網貼文「這是媽媽編的」，結果孩子同學按讚之外，還拜託說可不可以也編一個，因為好喜歡。

潘麗華說，二女兒是學設計，日前提議做手作拍賣網站，她有答應，等女兒弄好網站賣場，她有信心一直編下去，如果有人買，會讓她很有成就感外，她會把獲利全額交給犯保協會新北分會，因為當初，協會沒收學費，就提供學員材料，使她學會了編織，所以如果成品賣出去，她當然把錢捐出來，協會如果後續再開辦編織課，最起碼她有盡些心力。

潘麗華指出，編織真是一個很好的技能，雖然沒有辦法營生，但已經讓她心靈得到支撐的力量，走出喪夫陰霾。