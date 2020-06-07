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感謝神推了一把 戒癮中心主任蕭建緒斷毒改助人

中央社 / 中央社

戒癮中心主任蕭建緒吸毒20年無法自拔，沒料到一堂獄中音樂課意外埋下緣分的種子，如今他在當年課堂上結識的牧師夫妻幫助下，藉由信仰擺脫毒品，成為協助戒癮的專業人士。

蕭建緒現任中華趕路的雁全人關懷協會復育中心主任，協助學員戒除酒癮、藥癮、毒癮，在此之前，他施用毒品長達20年、坐牢10年，曾讓母親心碎又無奈地說：「你可不可以一輩子在裡面不要出來了。」

來自台南市的蕭建緒說，民國76年安非他命大流行，當時就讀國中的他因遭霸凌尋求朋友支持，進而打架、鬧事，輟學後沾染吸毒惡習，踏進沒有生活目標，清醒時不是在吸毒就是在犯罪的漩渦。

蕭建緒說：「我以為可以控制毒品，但是不知道我反而被毒品控制，到最後我旁邊所有人都說我變了，但我不覺得我變了，這是很可怕的事情。」在毒品影響下變得暴躁的他放棄自己，親友的關心也全然無效。

民國85年，蕭建緒首度因毒品案遭逮判刑，藏匿多年後於89年入獄，此後數度進出監獄，但每次一出獄想的就是吸毒，獄中的懺悔、愧疚，在步出大門瞬間煙消雲散。

他說，直到第三次入獄，看到60多歲的人犯因毒品案回籠才稍微開竅，深怕自己未來也變成那副模樣，但改變的決心尚未堅定。

蕭建緒101年出獄時，長年憂心的母親其實還沒有放棄，從新聞得知與更生保護會士林分會合作的趕路的雁提供戒癮服務，帶著他北上喝咖啡，成為人生的轉捩點。

蕭建緒回憶，當時母親只說要來台北喝咖啡、看看一個地方，其實是要他到趕路的雁戒毒，但他沒想到的是，眼前的協會創辦牧師劉昊與林雲敏夫妻，早在多年前就曾到監獄為蕭建緒等收容人上音樂課，彼此間的緣分原來早已播種。

他說，牧師、師母96年間到有「天下第一村」稱號的台南明德戒治分監上課，當時他是學生之一，牧師夫妻還跟他說有空來台北喝咖啡，但他當時只想著「吸毒都來不及了，幹嘛去台北」，沒想到5年後竟然重逢，彼此簡單的眼神交換後認出彼此，讓他不禁一驚「這次跑不掉了。」

蕭建緒說，或許是時間到了，也或許自己想改變，當時有股力量讓他無法拒絕母親的千拜託萬拜託，於是留下來接受戒毒，第一年仍難改暴戾性格，而一年期滿後，牧師又把他送去從事戒毒工作的晨曦會進修，靠著信仰戒除毒癮，也改變脾氣。

他說：「神蹟啊！那4年感覺有神在推的力量，不然我本身是沒什麼毅力的人。」結束晨曦會4年訓練，蕭建緒回到復育中心服侍，關懷、輔導戒癮學員。

蕭建緒表示，展開新生活要有新思維，不能停留在過去，過去的事就讓它過去，只有不後悔才能往前走，不然更生人老是想著要東山再起就沒完沒了；期望被人接納，要先接納自己、對自己好，但真正的好不是隨著個人慾望，而是多顧慮他人。

蕭建緒說，戒癮學員多半不顧慮家人的愛，反而為了讓自己喝酒、吸毒合理化而怪罪別人，就像他過去都聽不下去別人的意見，因此他不是教導學員，而是與學員站在一樣的位置，分享他的心路歷程，因為他知道學員的痛。

他說，靠著信仰的力量，讓他完成晨曦會4年的進修，如今的生活變得充實，愛上這份能讓人改變的工作，重新找回人生目標，希望別再讓媽媽操心，也能好好照顧妻子，同時在空中大學進修，希望取得社工執照，帶領更多弟兄戒癮新生。

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