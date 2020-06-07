獄中習得饅頭好手藝 昔日毒販楊民基揉出新人生

因販毒入獄的楊民基在獄中習得饅頭手藝，更在聽聞母親健康亮紅燈後下定決心蛻變，假釋後在母親與妹妹的協助下，於頂樓加蓋的工作坊內親手揉製饅頭販賣，揉出新的人生。

楊民基國中時不愛唸書而輟學，在朋友鼓譟及好奇心驅使下接觸安非他命，「一沾到就沈淪在裡面無法自拔了。」慶幸的是，楊民基毒癮不深，還能正常工作，甚至賺錢貼補家用。

30歲那一年，楊民基第一次因為施用毒品被逮而進入戒治所，詎料他未能戒除毒癮，反而認識更多吸毒的人。離開戒治所後，楊民基毒癮越來越大，從過去偶爾用一下，變成持續吸毒。

隨著毒癮加劇，楊民基曾加入幫派，當過酒店圍事，過著糜爛生活，也因為後來施用價格較貴的海洛因，楊民基為順利取得毒品來源與買毒資金，從單純的吸毒者變成販毒者，最後被依販賣毒品案件遭判刑6年8月。

民國103年，楊民基因販毒案發監宜蘭監獄，他坦言，在宜蘭監獄仍過著沒有目標的生活，直到移監法務部矯正署東成技能訓練所，才從麵食班找到寄託與目標。

楊民基說，過去沒接觸過食品業，當時單純心想在監獄多學點東西、充實自己，沒想過出獄後能靠麵食班學到的技藝賺錢，單純覺得做饅頭、包子很有趣，也去上了木工班的課。

麵食班的訓練讓楊民基找到了寄託，而獄中的生活，慢慢地改變了他的想法。他說，在監獄可以看到人生百態，包括許多年紀大的人因為毒品關在裡面，關到最後家人不理不睬，他不想一輩子就這樣下去。

讓楊民基下定決心的，是一封來自妹妹的信。他說，在假釋前半年就開始在想出獄後一定要改變，但妹妹來信提到母親健康出狀況，讓他更堅定蛻變的決心，不想再讓母親擔心，也懊悔過去真的浪費太多時間。

107年間，楊民基假釋出獄，考量更生人求職不易，在妹妹的建議下，試著在家中手工製作饅頭，母親幫忙採購食材，妹妹則推著裝滿饅頭的小推車，在住家樓下的市場兜售試水溫。

3個月過後，楊民基培養出固定客源，決定租下老家樓頂的頂樓加蓋，打造成饅頭工作坊，日產量從一開始的50顆，增加至最多200顆，還租下市場攤位，並透過網路銷售，也在更生保護會新北分會的協助下，到司法新廈擺攤。

楊民基想要改變人生的衝勁，展現在研發饅頭新口味上，從一開始基本的黑糖、地瓜口味，靠著不斷嘗試、尋求靈感，開發出深受好評的義式乳酪起士、紫米芋頭口味。

雖然饅頭、包子利潤不高，楊民基還得忍受一個人在悶熱頂樓加蓋裡工作的孤獨，但他滿意現在這樣單純的生活，「很多更生人走回頭路，不外乎面子、身段放不下」，但他已決定道別過去，即使在路上碰到過去的朋友，也視而不見。

楊民基說，在獄中想法的轉變、年紀漸長，以及母親、妹妹的支持才讓他走到現在，他也不停告訴自己：「要堅定信念，不能停下來。」深怕一停下來就往回走，除繼續做饅頭、包子，還想學剁雞，填補疫情衝擊市場生意的缺口。

他說，過去出門在外坐名車、帶小弟，昔日的朋友都不敢相信他現在在做饅頭，雖然靠雙手踏實賺錢很辛苦，但人生不就是要不停克服生活中的艱難嗎？而過去的生活其實不是他真正想過的，如今甘願守在頂樓加蓋小小的工作坊，守護自己的新人生，也守護著家人。