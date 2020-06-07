重獲新生 邱垂誠賣蛋捲走自己的路

因涉及擄人勒索被判無期徒刑的邱垂誠，歷經18年的牢獄之災後假釋出獄，創立手工蛋捲品牌「艾格諾先生」重獲新生。邱垂誠表示，做錯事必須面對，更重要的是對未來的人生負責。

今年42歲的邱垂誠出生於桃園，國小三、四年級時舉家搬到嘉義，成長過程都在嘉義，他國中時就很叛逆，曾經毆打老師，還在上課期間帶全班同學去看籃球，獨留老師在教室哭泣；也曾號召4、50人與外校的學生「幹架」。

邱垂誠年輕時愛玩，有一顆「放蕩的心」，雖然家人感情不錯，但他把心放在朋友身上比放在家裡還多。20歲那年，他為了義氣、幫朋友討債，犯下擄人勒索案件，法院判決無期徒刑定讞，開始了長達18年的牢獄生活。

回想起坐牢前的生活，邱垂誠表示，因為父親開修車廠，他曾有一年多的時間在家裡幫忙，兩人修完車就一起出去吃飯、喝酒，當時不懂事，現在想起來很慶幸有這段時間與父親相處，父親當時應該也很開心。不過，邱垂誠被羈押到嘉義看守所2個月後，他的父親就因病逝世了。

在台南監獄服刑期間，邱垂誠遇過薛球、張錫銘、徐開喜等響噹噹的重刑犯，甚至曾在同一個工廠做事。服刑的前5年，他看了很多書，包括「紅樓夢」、「生命中不能承受之輕」等中外名著。有的書看了很多遍，邱垂誠說，「因為只有國中畢業，不多看幾遍看不懂」。

他表示，看書改變了他的觀念跟思想，獄中也遇到一位周姓主管鼓勵他去參加讀書會，讓他原本「悶騷」的個性，轉為能夠侃侃而談，開闊了他的視野。

假釋後回到現實社會，邱垂誠歷經一段適應期，他原本的世界沒有碰過智慧型手機、高鐵、捷運，出獄後全碰到了。他在南監時曾在總務科擔任雜役，處理新收容人的行李，「第一次看到iPhone 4 不知道怎麼開機，自己覺得好笑又悲哀」。

邱垂誠指出，他做很多如何適應社會的準備，但假釋當天上午到高鐵車站，傻傻不會用自動售票機，只好乖乖排隊買票；剛拿到屬於自己的智慧型手機時，只會撥接電話，其他功能都「霧煞煞」。

他認為，服刑較久的收容人，如果無法適應社會，與社會脫節，容易會再回去熟悉的地方，再犯率會提高。還好，邱垂誠在家人、尤其是妹妹的協助下，重新融入現實生活中。

假釋後到台北打拚，獄中的朋友曾送邱垂誠新台幣200萬元現金及賓士轎車，都被他退還，只想靠自己的努力賺錢，他當個餐廳廚房助理、賣過東北大餅，最後到知名蛋捲工廠工作後，終於找到自己夢想。

台南監獄以手工蛋捲聞名全台，但因累進處遇制度，邱垂誠無法進入南監烘培班，他說，進烘培班的條件「比申請假釋還嚴苛」，不過，後來詢問到烘培班上課的朋友，漸漸打聽到製作蛋捲的秘訣。

累進處遇是指將受刑人處遇分階段，依執行期間表現，漸次進級，級數愈高，處遇愈優，藉以激發責任觀念，悔改向上。

「在小時候的記憶中，蛋捲就是奶奶的味道」，為了追隨以前的記憶，邱垂誠決定創業，在妹妹與更生保護會的協助下，他的手工蛋捲品牌「艾格諾先生」終於佔有一席之地。

邱垂誠製作蛋捲，從選擇食材到製作過程都充滿著堅持與用心，復刻回憶中傳統蛋捲的香酥口感，藉以區別現今偏西式蛋捲的差別，並堅持少油、少糖、不加一滴水及化學添加物，受到消費者好評。

邱垂誠表示，他沒有資源做廣告及行銷，只能土法煉鋼付租金擺攤。如果跟以前朋友提到他目前在擺攤賣蛋捲，跟客人鞠躬哈腰，沒有人會相信，但他認為，為了生活沒有什麼丟臉的。

他說，當「兄弟」也是為了生活、賺錢在打拚，他只是換一個方式賺錢，用大部分人過生活的方式賺錢，這樣才能長久，才不會賠上自己的後半輩子。

面對18年的牢獄生活，人生的精華歲月在裡面度過，邱垂誠說，犯罪被執行是國家給他的懲罰，必須要面對，不要因浪費時間後悔及遺憾，而是要把後悔及遺憾當作動力，未來為自己的人生負責，也要為愛他及關心他的人負責。