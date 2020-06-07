影／台中警新配發電擊槍 隔4.5公尺都能電到人

台中警方配發新裝備配發拋射式電擊器，清水警分局最近常訓讓員警練習使用，強化戰鬥力，保護自己。

第一線員警常面對突發狀況，除有精良的訓練，更需搭配先進的應勤裝備、打擊犯罪，台中市警察局今年陸續添購拋射式電擊器裝備，為第一線員警增添執法戰鬥力，此外，清水警分局共配發11套(每所1套)新裝備，常訓時段訓練員警如何使用。

6月份常訓時段，教官蕭寒冰及助教陳慶吉更設計訓練內容，以加強精進每位員警對於拋射式電擊器的操作熟練度及使用時機。

前天上午，清水警分局在分局三樓禮堂實施常訓，蕭教官及陳助教蒐集各項勤務優缺點的最新資訊，並以實際案例用心教導及訓練員警 ，有正確的服勤觀念，以確保自己及他人的安全。

針對新配發的拋射式電擊器的特性、動作操作技巧及適法相關規定進行講解，還特地保留時間，讓每位員警在有限的時間做最大的練習，以加強員警精熟度及情境訓練。

剛開始練習時，一名女警對電擊器使用上仍有所戒心，但經過教官的指導及多次練習後，女警也能熟練操作並準確擊中目標。

清水警分局陳慶吉助教說，拋射式電擊器重量輕，主機含電針、卡匣約360公克、有效射程約4.5公尺，並有雷射瞄準器功能，在空間狹小、情況緊急的場合，能有效嚇阻制伏歹徒，將傷害降到最低。他說「訓練是員警最大的福利」，說明訓練是非常重要的。