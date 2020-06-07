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影／台中警新配發電擊槍 隔4.5公尺都能電到人

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中警方配發新裝備配發拋射式電擊器，清水警分局最近常訓讓員警練習使用，強化戰鬥力，保護自己。

第一線員警常面對突發狀況，除有精良的訓練，更需搭配先進的應勤裝備、打擊犯罪，台中市警察局今年陸續添購拋射式電擊器裝備，為第一線員警增添執法戰鬥力，此外，清水警分局共配發11套(每所1套)新裝備，常訓時段訓練員警如何使用。

6月份常訓時段，教官蕭寒冰及助教陳慶吉更設計訓練內容，以加強精進每位員警對於拋射式電擊器的操作熟練度及使用時機。

前天上午，清水警分局在分局三樓禮堂實施常訓，蕭教官及陳助教蒐集各項勤務優缺點的最新資訊，並以實際案例用心教導及訓練員警 ，有正確的服勤觀念，以確保自己及他人的安全。

針對新配發的拋射式電擊器的特性、動作操作技巧及適法相關規定進行講解，還特地保留時間，讓每位員警在有限的時間做最大的練習，以加強員警精熟度及情境訓練。

剛開始練習時，一名女警對電擊器使用上仍有所戒心，但經過教官的指導及多次練習後，女警也能熟練操作並準確擊中目標。

清水警分局陳慶吉助教說，拋射式電擊器重量輕，主機含電針、卡匣約360公克、有效射程約4.5公尺，並有雷射瞄準器功能，在空間狹小、情況緊急的場合，能有效嚇阻制伏歹徒，將傷害降到最低。他說「訓練是員警最大的福利」，說明訓練是非常重要的。

蕭寒冰教官表示，員警時常在勤務中遇到臨時狀況，若出現心慌緊張，手忙腳亂等現象，對員警來說這是極度危險的，而緊張害怕來自於知識及訓練不足所造成，所以平時加強員警的各項勤務知識及技能訓練，經過不斷的練習直至熟練，由熟練再到本能反應，讓員警遇任何狀況臨危不亂並做出本能性的標準動作及流程，這樣才能確保員警本身的安全。

台中市清水警分局，常訓教員警練習拋射式電擊槍。圖/警察提供
台中市清水警分局，常訓教員警練習拋射式電擊槍。圖/警察提供

教官 警察 台中市

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