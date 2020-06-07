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影／擠車縫擦撞他車不理 台中警用電眼追到肇事車

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蘇姓男子在4月底將機車停在南區路旁，未料取車時發現機車車牌遭人撞掉，報警協助查出肇事者。警方調閱監視器後發現，當時有一輛賓士車違規停在蘇機車車尾，當時有三名騎士行經該處時，都以鑽車縫的方式通行，其中有一名徐姓女騎士涉肇事的可能性最高，經通知徐女到案後，發現徐女機車車身有刮痕，認定徐女違規，另外賓士車並排停車，今天一併依違反道交條例告發，函送裁罰。

台中市第三警分局交通分隊在4月26日晚間6時許獲報，蘇姓男子將機車停在南區建成路、民意街口附近，前往取車時，卻發現機車車牌歪斜，疑似遭人碰撞，對方卻沒有留下任何聯絡資訊就離去，蘇求助警方，希望能找出肇事者求償。

警方調閱周邊監視器，因當時有數輛機車於同一處鑽車縫通行，經過反覆觀看再三確認，發現有輛機車通過時的角度最靠近蘇的機車，研判該車肇事的可能性最大，警方循線找到徐姓女騎士（19歲），並請其前來說明當時發生經過。

徐女向警方表示，她當時沿建成路直行，當時車流量不少，又有車輛暫停路旁，自己想要穿越兩車間的縫隙通行，並沒有感覺到自己擦撞路邊停放之機車，直到看到監視器畫面才知發生擦撞等語。

警方發現，徐女在穿越兩車時，機車右側車身確實有擦撞上蘇男機車，徐女機車上也發現相符擦痕，當時通過的速度不快，撞擊力更讓蘇男機車後車牌歪斜掉落，警方認為，徐女應不難發現兩車擦撞，認定徐女違反道交條例，依法開罰。另外當時有一輛併排違規停車賓士車，警方也將依規定告發，函送台中市交通事件裁決處開罰。

台中市徐姓女子在4月底騎車行經南區時，因鑽車縫，碰撞蘇姓男子機車，造成蘇機車車牌掉落，警方依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓女子在4月底騎車行經南區時，因鑽車縫，碰撞蘇姓男子機車，造成蘇機車車牌掉落，警方依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓女子在4月底騎車行經南區時，因鑽車縫，碰撞蘇姓男子機車，造成蘇機車車牌掉落，警方依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓女子在4月底騎車行經南區時，因鑽車縫，碰撞蘇姓男子機車，造成蘇機車車牌掉落，警方依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓女子在4月底騎車行經南區時，因鑽車縫，碰撞蘇姓男子機車，造成蘇機車車牌掉落，警方依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓女子在4月底騎車行經南區時，因鑽車縫，碰撞蘇姓男子機車，造成蘇機車車牌掉落，警方依法告發。記者陳宏睿／翻攝

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