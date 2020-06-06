澎湖發現浮屍 海巡隊：海釣客疑遭雷殛而亡

澎湖馬公西衛北方海域，今天傍晚發現一具浮屍，年約60餘歲，澎湖海巡隊研判可能下海垂釣時，疑遭雷殛而亡，死者身分有待指認。

澎湖氣象站表示，澎湖地區下午3至4時，雷雨交加，馬公短短1小時，下了近10毫米的雨量，馬公市西文里一處民宅頂樓屋頂也遭雷擊，削斷一角。

澎湖第13巡防區下午近5時，接獲澎湖消防局通報指出，有航行漁船在馬公西衛北方1.6浬處，發現有具遺體漂流，海巡出動巡防艇救援，由於海域有淺礁，無法接近，隨即聯絡大倉島自用小船「令遨遊」協助，將遺體帶回馬公重光漁港，交由海巡單位處理。

澎湖海巡隊指出，這名釣客年約60餘歲，穿著藍色外套、長褲和膠鞋，身上還帶有蝦簍與魚簍，釣竿則已不見，下午正逢大退潮，下午3至4時也雷雨交加，是否在海釣時，意外遭雷殛或失足踩空而發生意外，尚待檢警相驗調查。