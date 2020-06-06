新船長載20潛客出海 船卡礁岩大掃潛興

屏丁東墾丁今天湧入大批遊客，1艘搭載20名潛客出海的遊艇，今天上午從墾丁後壁湖漁港出發，船長因新來不久，不熟悉當地海域狀況，未注意港口附近潮汐，不慎擱淺在附近的礁岩區，附近漁船前往協助仍無法移動，由友船和水上摩托車協助將潛水接駁回港，恆春海巡隊巡防艇在旁戒護，等傍晚漲潮時才脫困。

恆春海巡隊說，該艘遊艇上午7時許，於後壁湖港搭載24人（潛客20人、船員4人）報關出港潛水，9時20分航行至後壁湖港紅燈塔外0.1浬礁石區不慎擱淺，恐有危安顧慮，立即向海巡報案，請求救援協處；巡防艇抵達現場，發現船上20名潛客均已由友船及水上摩托車接駁上船。