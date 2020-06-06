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新船長載20潛客出海 船卡礁岩大掃潛興

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏丁東墾丁今天湧入大批遊客，1艘搭載20名潛客出海的遊艇，今天上午從墾丁後壁湖漁港出發，船長因新來不久，不熟悉當地海域狀況，未注意港口附近潮汐，不慎擱淺在附近的礁岩區，附近漁船前往協助仍無法移動，由友船和水上摩托車協助將潛水接駁回港，恆春海巡隊巡防艇在旁戒護，等傍晚漲潮時才脫困。

恆春海巡隊說，該艘遊艇上午7時許，於後壁湖港搭載24人（潛客20人、船員4人）報關出港潛水，9時20分航行至後壁湖港紅燈塔外0.1浬礁石區不慎擱淺，恐有危安顧慮，立即向海巡報案，請求救援協處；巡防艇抵達現場，發現船上20名潛客均已由友船及水上摩托車接駁上船。

上午因值退潮時段，擱淺遊艇坐灘暫時無法脫困，現場無油汙外洩情形，友船暫時放棄拖帶，並將船上20名潛客及2名船員先載返後壁湖港，待下次漲潮時段再前往拖帶，留2名船員在船上處理；經查，船長因新到任不久，不熟悉當地海域狀況，詳細原因將由航政主管機關調查。

1艘搭載潛客出海的遊艇今天上午從墾丁後壁湖漁港出發，船長不熟悉當地海域狀況，擱淺在附近礁岩區，由友船協助接駁回港。記者潘欣中／翻攝
1艘搭載潛客出海的遊艇今天上午從墾丁後壁湖漁港出發，船長不熟悉當地海域狀況，擱淺在附近礁岩區，由友船協助接駁回港。記者潘欣中／翻攝

遊艇 海巡 墾丁
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