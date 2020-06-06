花蓮美侖鼻近岸發現無名浮屍 海巡隊協助打撈上岸

一艘漁船今天在花蓮美崙鼻近岸處海域，發現一具浮屍；花蓮海巡隊巡防艇獲報後前往協助，將大體撈起回岸，初步勘驗是男性，年約45歲，身高約170公分，穿著暗紅色短袖上衣、深色長褲和黑色塑膠鞋。目前遺體暫時冰存，已報請檢察官相驗。

花蓮海巡隊上午8時24分接獲第九巡防區通報，美崙鼻近岸海域，有漁船發現一具大體在海中載浮載沉。海巡隊立即調派線上巡防艇，約在上午9時到達現場，在漁船協助下，花了7分鐘將大體撈起，妥善包裝後，運送回港。

過程中，海巡人員不斷以國台語對死者說，「請你放心，準備好好帶你回家」，回岸後，將遺體送往花蓮市立殯儀館冰存。死者身上沒有身分證件，海巡人員已報請檢察官相驗，調查死因。