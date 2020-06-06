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疑管教問題與家人起爭執 婦人涉潑汽油又縱火
新北市張姓婦人今天與家人疑似因子女管教問題，與家人發生口角爭執，涉嫌在住處客廳潑灑汽油後便逃離現場，警方於一個半小時就找到張姓婦人，並查出張婦涉嫌於前一天晚也曾潑灑汽油，還縱火燒毀路邊一輛機車，警詢後依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。
新北市警方上午11時50分接獲民眾報案，指稱50歲張姓婦人在新店區安忠路住家，與家人為了管教孫子的問題，與兒子發生口角爭執，涉嫌在客廳潑灑汽油後就逃離。
新店警方獲報立即派員趕抵，在現場聞到一股濃厚的汽油味，並在現場發現一只有殘留汽油的寶特瓶，警方在今天下午1時20分查獲張婦到案，並查出張婦昨晚還涉嫌朝路邊一輛機車潑灑汽油並點火，警詢後今天依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。
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