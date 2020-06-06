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烈嶼驚見500磅燃燒雷 專家：免驚！引信已鏽蝕
烈嶼鄉1位民眾昨天傍晚在紅土溝岸邊散步，意外發現疑似未爆彈，趕緊通報，海巡署金馬澎分署第九（金門）岸巡隊小金門安檢所立即會同金防部未爆彈處理小組到場處理，由於是罕見的500磅燃燒雷，現場處理人員如臨大敵，這顆砲彈目前由軍方攜回妥存，後續將依廢彈處理程序完成銷毀作業。
越戰電影裡經常會出現的燃燒雷竟然在金門也現蹤，1位民眾昨天傍晚在紅土溝海灘散步，竟然發現在海灘約100公尺的土坡上就發現1枚鏽蝕的大型未爆彈，體積是一般炮彈的4-5倍。
金防部指出，未爆彈處理小組抵達現場後，經鑑定該彈為「500磅空用炸彈」殘體，也就是俗稱「500磅燃燒雷」，軍方表示，這顆彈體已嚴重鏽蝕、批號不明，引信損毀，無危安顧慮。
據了解，因為這是殺傷力十足的炸彈，到場處理人員都相當緊張，神經緊繃，岸巡也出動了5人、軍方則是8人，大陣仗到場處理，因為是在海灘，更增添處理的難度，每移動一步，都是「步步驚心」。
據軍事專家表示，最近幾年，發現的未爆彈大多是迫砲彈，燃燒雷算是相當罕見的，初步鑑定這應是美造燃燒雷，長約120公分重200餘公斤，研判是2次世界大戰以後的產物，至今逾50年歷史，爆炸殺傷半徑約100公尺，擴散可達250公尺，威力十分驚人。
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