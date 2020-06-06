聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／自家車被砸婦半夜縱火報復卻燒錯車 縱火影片曝光
台中市大雅區東大路今日凌晨2時許發生縱火案，任男昨日深夜與友人飲酒喧嘩，引發鄰居汪姓婦人母子不滿，雙方爆發口角衝突。今日凌晨任男兒子持棍棒砸壞汪婦家中小貨車及機車，汪女氣不過憤而縱火報復，卻因找錯門牌，燒毀任男隔壁鄰居葉男的機車，還燻黑一旁停放的自小客車，波及無辜鄰居。
昨日深夜任男因飲酒大聲喧嘩，汪姓母子不滿與任男爆發口角，警方到場勸阻後，雙方暫不提告，但任男兒子氣不過，凌晨0時20分，持棍棒砸毀汪家的小貨車及機車，警方到場處理帶回任男兒子回所內調查。
汪婦得知家中車子被砸，氣不過竟以酒精沾毛巾點火，想縱火燒毀任家車輛，卻因夜間昏暗找錯門牌，燒毀任男隔壁鄰居52歲葉男的機車，葉男鄰居發現失火後，眾人趕緊用滅火器滅火，但火勢不小，嚇得趕緊報警。
葉男家中的機車被燒成廢鐵，停在一旁的汽車也被波及燻黑，所幸無人受傷。汪婦表示，因為家中車子被砸，一時氣不過才憤而縱火，沒想到卻誤燒他人車輛，真的很歹勢。警方依公共危險罪嫌將汪婦移送法辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言