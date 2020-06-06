影／自家車被砸婦半夜縱火報復卻燒錯車 縱火影片曝光

台中市大雅區東大路今日凌晨2時許發生縱火案，任男昨日深夜與友人飲酒喧嘩，引發鄰居汪姓婦人母子不滿，雙方爆發口角衝突。今日凌晨任男兒子持棍棒砸壞汪婦家中小貨車及機車，汪女氣不過憤而縱火報復，卻因找錯門牌，燒毀任男隔壁鄰居葉男的機車，還燻黑一旁停放的自小客車，波及無辜鄰居。

昨日深夜任男因飲酒大聲喧嘩，汪姓母子不滿與任男爆發口角，警方到場勸阻後，雙方暫不提告，但任男兒子氣不過，凌晨0時20分，持棍棒砸毀汪家的小貨車及機車，警方到場處理帶回任男兒子回所內調查。

汪婦得知家中車子被砸，氣不過竟以酒精沾毛巾點火，想縱火燒毀任家車輛，卻因夜間昏暗找錯門牌，燒毀任男隔壁鄰居52歲葉男的機車，葉男鄰居發現失火後，眾人趕緊用滅火器滅火，但火勢不小，嚇得趕緊報警。