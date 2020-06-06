影／大甲員警執勤遭撞 盧秀燕視訊慰問讚「英勇」
台中市大甲派出所警員林觀譜昨天攔查違規車輛時，遭對方拒檢衝撞，造成雙腳及骨盆骨折，經緊急送醫開刀，目前在大甲某醫院休養。因防疫期間，病房探視仍有限制，台中市長盧秀燕中午特別透過視訊關心警員健康，對同仁辛勞及守護治安的英勇態度，表達致敬與致謝。
盧強調，林姓員警是因公受傷，市府一定會全力照顧與給予協助，請員警安心休養。
林姓員警手術後在大甲光田醫院普通病房休養，普通病房因防疫不開放探視，僅能一位家屬陪同，因此，盧市長今日上午特別透過手機與林姓員警視訊，目前林姓員警由太太照顧中。
「我是市長盧秀燕，有聽到嗎？市長向你致敬、感謝。」盧秀燕以台語感謝員警同仁維護治安、保護人民奮不顧身，「因公受傷，好好休息」，祝福早日康復，也特別為他的太太加油打氣；盧說，林姓員警真的是一位很棒、很了不起的先生，維護治安，份不顧身，很偉大的警察同仁，因不方便探病，她要代表警察局、市民朋友說聲「謝謝」。
針對這起拒檢肇事案，警察局表示，警方隨即組成專案小組全力追緝嫌犯，並循線於昨日下午1時許在大安區大安港路查緝到案；警方絕不容許不法行為挑戰公權力，必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。
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