檢舉達人現身白沙屯惹議 拱天宮公告禁止蘇姓女子入廟

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮今天發出公告，禁止蘇姓女子進入拱天宮及餐廳、香客大樓，拱天宮管委會並決議將蘇女列為拱天宮永久不受歡迎人物，創下廟方首例。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發指出，白沙屯拱天宮素以徒步進香聞名，最近再度成為鄉民熱議話題，但拱天宮這次成為熱搜焦點，竟然不是因宣布恢復進香，而是被台南警方、宮廟視為頭痛人物的蘇姓女子，昨天日被眼尖鄉民發現出現在白沙屯拱天宮，僅一天就已提告3人，讓通霄警方頭痛不已。

拱天宮管委會今天在廟前貼出公告指出，針對來歷不明的蘇姓女子5日出現於白沙屯後，屢屢在拱天宮內外尋釁滋事，辱罵毀謗宮內工作人員、志工、信徒，因此發出公告宣布蘇姓女子為永久不受拱天宮歡迎人物。

拱天宮宣布即起採行下列措施，包括禁止蘇姓女子進入拱天宮、拱天宮餐廳，此外也禁止蘇姓女子進入、留宿拱天宮香客大樓，如對方已完成訂房，則予以取消，如已預付款項則予以退費，如已完成入住，則會同警方辦理退房、退費。