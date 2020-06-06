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檢舉達人現身白沙屯惹議 拱天宮公告禁止蘇姓女子入廟

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮今天發出公告，禁止蘇姓女子進入拱天宮及餐廳、香客大樓，拱天宮管委會並決議將蘇女列為拱天宮永久不受歡迎人物，創下廟方首例。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發指出，白沙屯拱天宮素以徒步進香聞名，最近再度成為鄉民熱議話題，但拱天宮這次成為熱搜焦點，竟然不是因宣布恢復進香，而是被台南警方、宮廟視為頭痛人物的蘇姓女子，昨天日被眼尖鄉民發現出現在白沙屯拱天宮，僅一天就已提告3人，讓通霄警方頭痛不已。

拱天宮管委會今天在廟前貼出公告指出，針對來歷不明的蘇姓女子5日出現於白沙屯後，屢屢在拱天宮內外尋釁滋事，辱罵毀謗宮內工作人員、志工、信徒，因此發出公告宣布蘇姓女子為永久不受拱天宮歡迎人物。

拱天宮宣布即起採行下列措施，包括禁止蘇姓女子進入拱天宮、拱天宮餐廳，此外也禁止蘇姓女子進入、留宿拱天宮香客大樓，如對方已完成訂房，則予以取消，如已預付款項則予以退費，如已完成入住，則會同警方辦理退房、退費。

陳春發表示，蘇姓女子在台南地區四處檢舉、提告被視為頭痛人物，台南大天后宮也公告禁止她；拱天宮這項公告是管理委員會的共同決議，蘇女的誇張行徑讓她成為拱天宮建宮以來首位永久不受歡迎人物，廟方希望公告過後白沙屯能恢復往日風貌，還給信徒、鄉親一個純樸、清靜的信仰空間。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮今天發出公告，禁止蘇姓女子進入拱天宮及餐廳、香客大樓，管委會並決議將蘇女列為拱天宮永久不受歡迎人物。圖／拱天宮提供
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮今天發出公告，禁止蘇姓女子進入拱天宮及餐廳、香客大樓，管委會並決議將蘇女列為拱天宮永久不受歡迎人物。圖／拱天宮提供
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮今天發出公告，禁止蘇姓女子進入拱天宮及餐廳、香客大樓，管委會並決議將蘇女列為拱天宮永久不受歡迎人物。圖／拱天宮提供
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮今天發出公告，禁止蘇姓女子進入拱天宮及餐廳、香客大樓，管委會並決議將蘇女列為拱天宮永久不受歡迎人物。圖／拱天宮提供
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮今天發出公告，禁止蘇姓女子進入拱天宮及餐廳、香客大樓，管委會並決議將蘇女列為拱天宮永久不受歡迎人物。圖／拱天宮提供
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮今天發出公告，禁止蘇姓女子進入拱天宮及餐廳、香客大樓，管委會並決議將蘇女列為拱天宮永久不受歡迎人物。圖／拱天宮提供

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