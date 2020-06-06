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台南警啟動「鷹眼護果」守護愛文芒果 提醒遊客勿觸法

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南愛文芒果將上市，玉井警分局為守護夏日紅寶石，啟動「鷹眼護果」專案。圖／玉井警分局提供
台南愛文芒果將上市，玉井警分局為守護夏日紅寶石，啟動「鷹眼護果」專案。圖／玉井警分局提供

台南愛文芒果有夏日紅寶石之稱，紅澄澄的果實是夏季最熱銷的水果，台南市玉井警分局即日起至8月份啟動「鷹眼護眼專案」，以期達到「零事故」、「零竊案」的目標。

台南愛文芒果將上市，玉井警分局為守護夏日紅寶石，啟動「鷹眼護果」專案。圖／玉井警分局提供
台南愛文芒果將上市，玉井警分局為守護夏日紅寶石，啟動「鷹眼護果」專案。圖／玉井警分局提供

玉井警方表示，果農在採收期都會擔心自己整年之辛苦，遭竊而蒙受損失，但果園幅員遼闊，在警力有限下，難以有效防堵竊賊入侵行竊，分局長楊青垂親自拜訪轄內各里里長及利用民防及守望相助巡守隊訓練等時機，聽取果農對於警方執行護果專案之建議。

根據地方要求，玉井分局各分駐（派出）所、偵查隊及內勤單位等，針對轄區水果分布區域及果農提出的申請區域，綜合規畫納入護果巡邏路線，並結合社區巡守隊、義警民防等民力，規畫整體警民力量，加強密集巡邏，配合執行臨檢、便衣埋伏等勤務，防止竊賊蠢蠢欲動，增加果農安全感。

分局長楊青垂表示，也呼籲各果農將套果的紙袋予以噴色（標注記號），增加辨識度阻斷銷贓管道，另將啟動紅外線空拍機在夜間巡視果園，並爭取監視器裝設於重要路段路口，及宣導農民搬運農具照明要充足，清晨開啟警示燈，護果期間，員警也會與農民「哈啦」，一旦說不出芒果來源或是套袋標記不同，竊賊就會因此現形，去年就因此查獲一起沿路偷採芒果竊案。

因愛文芒果是台南市最具代表性的農特產品，甜美多汁口感細緻很受消費者的青睞，每年夏天台南愛文芒果盛產期，也吸引很多觀光客前來吃芒果冰及採買芒果，曾發生遊客看到果園內愛文芒果鮮紅誘人，忍不住就採摘一、二顆，警方也提醒，現在很多農民會裝設隱藏式或觸動式監視器，不要以為沒人看到，去年就有2名遊客隨手採摘芒果觸犯竊盜罪嫌。

因台南愛文芒果輸往日本、韓國等檢疫作業開始進入旺季，外銷產值日益提升，果農辛苦一年的收益，卻易引起宵小覬覦，為防患於然，保障果農財產安全，台南市玉井警分局昨天下午6點30分在分局廣場舉行「鷹眼護眼專案」誓師大會，市長黃偉哲也到場慰勞打氣。

台南愛文芒果將上市，玉井警分局為守護夏日紅寶石，啟動「鷹眼護果」專案。圖／玉井警分局提供
台南愛文芒果將上市，玉井警分局為守護夏日紅寶石，啟動「鷹眼護果」專案。圖／玉井警分局提供
台南愛文芒果將上市，玉井警分局為守護夏日紅寶石，啟動「鷹眼護果」專案。圖／玉井警分局提供
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芒果 農民 空拍機

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