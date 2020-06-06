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疏於檢修電路釀大樓火災 台南狐仙堂負責人處4月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市東區大同一段樓高12層樓商業大樓2018年7月18日中午傳出火警，經檢警調查，起火點位在3樓狐仙堂台南分堂倉庫東南側，3至10樓租用戶遭波及受損，檢方依公共危險起訴葉姓負責人，他否認有過失，經消防局鑑定為電氣因素引起火災的可能性較大，台南地院認葉疏於維護檢修建物內部電路設備，失火燒燬現有人所在建築物，處4月徒刑，可上訴。

檢警調查，案發日上午11時30分時，該分堂已有員工開啟佛堂並接受3位參訪者入內參拜，因該處東南側倉庫內配電盤等通電中的電氣設備發生短路產生火花，火苗波及倉庫內大量金紙、紙張、紙箱等可燃物悶燒，中午12時火勢失控，開始冒出異味和濃煙引發火災。

經通報消防局到場滅火，火流燒燬該分堂所在3樓，並向同棟大樓4樓以上延燒，致使3樓完全燒燬外，3至10樓帷幕玻璃也有部分因而毀損不堪使用等，並使4樓以上內部的器物設備等也遭波及。經消防局現場搶救，下午1時49分控制火勢。

葉表示，中午時因員工告知該處東南側倉庫內傳出異味並冒出濃煙，有持滅火器前往倉庫查看，當時發現濃煙由內竄出，隨後火勢蔓延，並向同棟大樓4樓以上延燒。他否認有何過失而涉犯失火燒燬現有人所在建築物及器物犯行，指稱2011、2012年間父親開設狐仙堂台南分堂時，即有重新配電、拉線，且倉庫內只有配電盤，除電燈並無使用其他電器。他事後看到調查報告才知道起火點。

辯護人主張，火災原因調查鑑定書雖記載因電器因素引起火災之可能性較大，但並未明確指稱被告在該處使用電器負載過重或保養不當，造成短路引起火災，另有記載無法排除為老鼠嚙咬電線導致短路而起火，難據此認定被告有過失。

鑑定報告指出，起火處則為該3樓倉庫東南側附近，起火處發現含有短路所造成通電痕的電源導線殘跡，顯示電源線於火災當時處於通電狀態。當電源導線因故造成絕緣不良而短路時所產生的火花、火焰一旦接觸紙張、布料、塑膠袋等易著火物，即可能引起燃燒並延燒近旁可燃物，再持續擴大延燒並波及其他居室、樓層。

台南地院審酌，葉為該建物3樓的所有權人、使用人，也是狐仙堂台南分堂負責人，將該址作為公共空間使用，卻疏於維護檢修建物內部電路設備，釀成本次火災，導致該分堂所在3樓完全燒燬外，其他樓層也遭波及受損，除造成公共危險外，並對他人財產造成損害，所生的危害不可說不大。

台南地院認為，本案因被告疏失所致，惡性尚非重大，且被告自身財產也遭燒燬而受有嚴重損失。被告雖否認有過失，仍積極與被害人洽談和解，已與部分被害人達成和解，盡力彌補所成損害，因此量處4月徒刑，可易科罰金。

鑑定報告指出，起火處則為該3樓倉庫東南側附近，認電氣因素引起火災的可能性較大。圖／本報資料照
鑑定報告指出，起火處則為該3樓倉庫東南側附近，認電氣因素引起火災的可能性較大。圖／本報資料照
台南地院認3樓狐仙堂台南分堂葉姓負責人疏於維護檢修建物內部電路設備，失火燒燬現有人所在建築物，處4月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
台南地院認3樓狐仙堂台南分堂葉姓負責人疏於維護檢修建物內部電路設備，失火燒燬現有人所在建築物，處4月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

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