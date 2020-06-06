聽新聞
test
0:00 / 0:00
單親家庭5歲男童放學迷途 楊梅女警細心安撫助返家
桃園市楊梅警分局楊梅派出所女警許喬琦，昨天晚上執行路暢勤務時獲報，楊梅火車站前大成路，有迷途學童需要協助。許員到場先親切的安撫情緒，手牽手將男童帶至馬路旁，心想他的家人一定很焦急，迅速用警車護送男童平安返家。
警方趕赴現場，發現是男童步出校門要等父親接送，因車陣人多和父親走散，不知不覺下走到了市區，累了便蹲坐在路旁發呆等待家人。女警詢問年籍資料，男童童言童語回答目前住在里長家，只知道喊他「徐伯伯」。女警熟絡地方事務，聽聞徐姓伯伯料想直指楊梅里徐里長，便將男童帶上巡邏車，驅車前往楊梅里辦公室詢問。
到達楊梅里辦公室，里長表示，5歲的王姓男童因為父親在外工作，獨自撫養男童，因就讀學校方便，將男童寄居於里長家，逢周末便載男童返家團聚，孰料剛到學校要載兒子，兒子卻走失了，正擔心不已，幸好得警方協助，才能平安歸來，對於警方的熱心協助感謝不已。女警則謙虛說這是她應做的工作，並呼籲家中如有孩童，須時時刻刻留意孩童去向，避免獨自在外發生危險。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言