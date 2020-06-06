單親家庭5歲男童放學迷途 楊梅女警細心安撫助返家

女警許喬琦到場先親切的安撫男童情緒，手牽手將他帶至馬路旁，迅速用警車護送男童平安返家。記者高宇震／翻攝

桃園市楊梅警分局楊梅派出所女警許喬琦，昨天晚上執行路暢勤務時獲報，楊梅火車站前大成路，有迷途學童需要協助。許員到場先親切的安撫情緒，手牽手將男童帶至馬路旁，心想他的家人一定很焦急，迅速用警車護送男童平安返家。

警方趕赴現場，發現是男童步出校門要等父親接送，因車陣人多和父親走散，不知不覺下走到了市區，累了便蹲坐在路旁發呆等待家人。女警詢問年籍資料，男童童言童語回答目前住在里長家，只知道喊他「徐伯伯」。女警熟絡地方事務，聽聞徐姓伯伯料想直指楊梅里徐里長，便將男童帶上巡邏車，驅車前往楊梅里辦公室詢問。