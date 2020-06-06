紙風車遭祝融 雲門、優人神鼓都曾火劫重生

雲門舞集2008年在八里的鐵皮屋排練場發生火警，創辦人林懷民聞訊第一時間趕到現場。本報資料照片

紙風車的「風之藝術」夢工廠今天凌晨驚傳火警，重要道具付之一炬，粗估損失達5000萬元。過去也有知名藝文表演團體遭祝融，2008年雲門舞集的八里排練場失火；去年優人神鼓在台北市的山上排練場也發生火警，10月將重建。

12年前2008年2月11日大年初五，雲門舞集在八里度過16年的鐵皮屋排練場，遭祝融之災。雲門災後共募得3億7000多萬重建基金，在淡水重建。雲門創辦人林懷民三年後在座談會說，因為一場火燒掉了舊排練場，雲門因而「可以瞻望未來50年的挑戰與幸福」。

就在去年8月13日，優人神鼓位於台北市老泉山德高嶺的優人神鼓山上劇場遭火焚，木造排練場付之一炬，演出相關的鼓具、樂器、道具等遭祝融，光樂器損失達500萬。優人神鼓自1988年創團以來，以山上劇場為基地，生活、訓練和創作，2008年被台北市文化局指定為文化景觀。

優人神鼓老泉山山上劇場起火，排練場付之一炬。圖／優人神鼓提供

優人啟動山上劇場災後共建計畫，預計投入6000萬元經費，陸續邀請2000多名民眾，在專家與師父帶領下，建造牆面、地板等劇場的自然建築，預計10月正式動工。將創下台灣首個以協力造屋重建文化景觀的文資例子。