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台中婦人墜圳溝 消防局送醫搶救

中央社 / 台中6日電

台中市一名年約70歲婦人，今天一早坐在豐原區一處圳溝邊，民眾擔心對方輕生報案，消防局獲報到場在圳溝內發現婦人，緊急送醫搶救後，目前在加護病房觀察，後續由警方調查中。

台中市消防局今天上午6時44分接獲民眾報案，指豐原區源豐路一處圳溝邊有一名婦人坐在圳溝上。消防局派遣豐原分隊，出動消防車3輛、救護車1輛與人員12名前往處理。

消防人員表示，到場時未發現婦人，經擴大搜尋後，於下游處榮春街與忠孝街口的圳溝內發現老婦人，經救起後呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀況，緊急送往衛福部豐原醫院救治。

院方表示，婦人經搶救後，生命徵象微弱，目前已送加護病房觀察中，後續由警方查訪老婦人身分，並通知家屬到案。

台中市 救護車 衛福部

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