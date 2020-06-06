不滿鄰居砸車縱火報復 女竟找錯門牌燒錯車

台中市大雅區東大路，今日凌晨2時許發生一輛機車縱火案，汪女不滿任男持棍棒砸壞家中小貨車及機車，氣不過憤而縱火報復，燒毀機車，還波及一旁停放的自小客車，消防人員獲報到場撲滅火勢，幸無人傷亡。但經警方調查，汪女夜間縱火報復卻找錯門牌燒錯車，波及無辜鄰居。

警方調查，汪姓女子(59歲)與同社區另一名任姓男子(49歲)，5日晚間因夜間大聲喧嘩發生爭執，經警方到場調停後，雙方各自離去。不料今日凌晨0時20分，任男之子(21歲)持棍棒砸壞汪女家中小貨車及機車，警方到場處理帶回任男之子後，汪女氣不過竟縱火報復，沒想到因夜間昏暗找錯門牌，放火燒毀無辜葉姓男子(52歲)的機車，停在一旁的汽車也被波及燻黑，幸無人員傷亡。由警方進一步釐清調查案情。 汪女不滿任男持棍棒砸壞家中小貨車及機車，氣不過憤而縱火報復，燒毀機車，還波及一旁停放的自小客車。圖／民眾提供 汪女與同社區另一名任男，昨日晚間因夜間大聲喧嘩發生爭執，任男之子氣不過持棍棒砸壞汪女家中小貨車及機車。圖／民眾提供