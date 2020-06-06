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紙風車劇團20年心血道具暗夜大火 消防出動打火機器人
知名劇團紙風車位於新北市八里區渡船頭路上的幕後工作室，風之藝術工作室鐵皮屋工廠今天凌晨0時許因不明原因發生火警，現場火勢蔓延兩間工廠，消防局為顧全消防員安全，還出動打火機器人進入廠房滅火；當時在工廠內加班、年約40多歲的男性經理見狀趕緊逃出，四肢受到2度燙傷，送淡水馬偕醫院治療，暫無生命危險。
新北市消防局指出，今天凌晨0時許接獲火警報案，派出各式救災車42輛、118名消防人員，前往搶救，到場發現該工廠已全面燃燒，且有延燒之虞，隨即佈水線灌救；火勢在2小時內控制，因鐵皮屋頂受高溫後有倒塌的可能，為顧全消防員安全，派出打火機器人進入廠內排除殘火，詳細起火原因，仍有待火調人員進一步調查。
消防局表示，由於工廠內部存放大量紙類物品，火勢迅速燃燒，所幸到達時留守的林姓經理已經自行逃出，林手部、腿部共約有9%面積的2度燒燙傷，送醫治療；現場延燒2間工廠，無其他人員受困，1時45分火勢控制，3時18分火勢熄滅，燃燒面積約2300平方公尺。
據了解，該鐵皮工廠內存放紙風車近20年來使用過的各式舞台布景及燈光音響等道具，大火將一切付之一炬；劇團受疫情影響，已經延後近百場演出，近期疫情趨緩，原本7月將重啟戶外演出，布景道具卻付之一炬。
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