影／救護車載患者和賓士相撞 家屬護理師司機同送醫

雲林縣台西鄉林姓司機駕駛的民間救護車，昨晚從雲林長庚醫院載 胃潰瘍女患者轉診至嘉義長庚醫院，行經嘉義縣太子大道與健康路口，與王姓男子駕駛的賓士車相撞，救護車駕駛、隨行女護理師、家屬與患者都受傷，經嘉義縣消防局救護送醫，暫無生命危險。

警方表示2車駕駛酒測值都是零，已調閱雙方行車紀錄器，車禍原因仍在釐清中。

救護車車頭已毀丶車子偏向衝至人行道前，疑撞路樹才停車；賓士車頭丶右前輪丶右後側受損，安全氣囊已爆開，駕駛和友人都沒受傷送醫；王姓駕駛表示，晚間8時許駕車行經健康路由東向西，突然發現救護車在太子大道由北往南行，煞車已來不及兩車就撞上了。