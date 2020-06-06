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影／救護車載患者和賓士相撞 家屬護理師司機同送醫

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

雲林縣台西鄉林姓司機駕駛的民間救護車，昨晚從雲林長庚醫院載 胃潰瘍女患者轉診至嘉義長庚醫院，行經嘉義縣太子大道與健康路口，與王姓男子駕駛的賓士車相撞，救護車駕駛、隨行女護理師、家屬與患者都受傷，經嘉義縣消防局救護送醫，暫無生命危險。

警方表示2車駕駛酒測值都是零，已調閱雙方行車紀錄器，車禍原因仍在釐清中。

救護車車頭已毀丶車子偏向衝至人行道前，疑撞路樹才停車；賓士車頭丶右前輪丶右後側受損，安全氣囊已爆開，駕駛和友人都沒受傷送醫；王姓駕駛表示，晚間8時許駕車行經健康路由東向西，突然發現救護車在太子大道由北往南行，煞車已來不及兩車就撞上了。

嘉義縣消防局表示，昨晚8時49分接獲報案，指太保市文化觀光局前太子大道路口發生救護車車禍，37歲林姓救護車駕駛男性左眼皮擦傷，女性護理師右膝撕裂傷、疑似骨折，61歲女患者表示撞到頭、頭暈，30歲男性家屬胸口疼痛，無明顯外傷，4名傷者都送往嘉義長庚醫院救治。

救護車頭受損嚴重，卡在人行道前。記者卜敏正／攝影
救護車頭受損嚴重，卡在人行道前。記者卜敏正／攝影
救護車頭受損嚴重，疑撞倒路樹才停車。記者卜敏正／攝影
救護車頭受損嚴重，疑撞倒路樹才停車。記者卜敏正／攝影
賓士車的右側前後方都有撞擊痕跡。記者卜敏正／攝影
賓士車的右側前後方都有撞擊痕跡。記者卜敏正／攝影
賓士車頭右前輪受損嚴重丶安全氣囊爆開。記者卜敏正／攝影
賓士車頭右前輪受損嚴重丶安全氣囊爆開。記者卜敏正／攝影
民間救護車頭受損嚴重，公司派司機到場處理。記者卜敏正／攝影
民間救護車頭受損嚴重，公司派司機到場處理。記者卜敏正／攝影

救護車 嘉義 患者

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