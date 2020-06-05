無故攻擊女子女童 高雄男子被捕及強制送醫

35歲柳姓男子5月底及6月初涉嫌在高雄市左營區無故攻擊一名女子及4歲女童，高雄警方今天將他逮捕到案，訊後依傷害罪嫌函送，且會同衛生單位將柳男強制送醫治療。

高雄市警方今天指出，平日獨居的柳男，行蹤不定，5月底在高雄市左營區超商徒手毆打一名女子後逃逸，警方獲報後展開追捕。

未料柳男昨天又在左營區一家飲料店前攻擊一名4歲女童，當時女童的媽媽騎機車載著2名女兒到飲料店，媽媽正抱著其中一名女兒下車時，柳男突然從後方打這名女童後腦，造成女童倒地，臉部及後腦著地，送醫治療。

柳男一連犯下2起攻擊案，讓警方大為緊張，全面搜捕，今天下午將他逮捕到案；警方調查，柳男不認識被害人，訊後除依法函送外，同時強制送醫治療。