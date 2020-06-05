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內輪差惹禍 女機車騎士命喪預拌水泥車輪下

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

64歲蔡姓司機今天下午4時30分駕駛預拌水泥車，行經台南市中西區中華西路南往北右轉府前路，65歲戴姓婦人騎機車在同向外側跟著右轉，疑因內輪差死角，水泥車綠燈右側擦撞機車，戴婦摔車後甩入水泥車下，頭部遭右後輪輾壓後腦漿四散，當場不治。警方指出，肇事原因仍待進一步鑑定。

蔡姓司機表示，第一時間沒看見戴女機車，也沒感覺水泥車身遭碰撞，直至聽到壓碎聲時，心想糟了，事情已經發生。台南市警二分局等據報後趕到現場處理，並以帳蓬連人帶車遮蓋現場，進 行調查外，並將水泥車拖走秤重，釐清有無超載。

戴女的兒子經通知到場，確認母親身分，當場蹲地痛哭失聲。他悲痛說，母親在做居家清潔工，應該是結束工作正要回家途中，沒想到遭逢死亡車禍

警方調查，蔡駕駛的預拌水泥車在合法時段進入府前路，但預拌水泥車是否超載，已將車子拖往秤重，全案已依過失致死罪方向偵辦。

戴女的兒子經通知到場，確認母親身分，當場蹲地痛哭失聲。記者邵心杰／攝影
戴女的兒子經通知到場，確認母親身分，當場蹲地痛哭失聲。記者邵心杰／攝影

車禍

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