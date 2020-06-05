聽新聞
test
0:00 / 0:00
內輪差惹禍 女機車騎士命喪預拌水泥車輪下
64歲蔡姓司機今天下午4時30分駕駛預拌水泥車，行經台南市中西區中華西路南往北右轉府前路，65歲戴姓婦人騎機車在同向外側跟著右轉，疑因內輪差死角，水泥車綠燈右側擦撞機車，戴婦摔車後甩入水泥車下，頭部遭右後輪輾壓後腦漿四散，當場不治。警方指出，肇事原因仍待進一步鑑定。
蔡姓司機表示，第一時間沒看見戴女機車，也沒感覺水泥車身遭碰撞，直至聽到壓碎聲時，心想糟了，事情已經發生。台南市警二分局等據報後趕到現場處理，並以帳蓬連人帶車遮蓋現場，進 行調查外，並將水泥車拖走秤重，釐清有無超載。
戴女的兒子經通知到場，確認母親身分，當場蹲地痛哭失聲。他悲痛說，母親在做居家清潔工，應該是結束工作正要回家途中，沒想到遭逢死亡車禍。
警方調查，蔡駕駛的預拌水泥車在合法時段進入府前路，但預拌水泥車是否超載，已將車子拖往秤重，全案已依過失致死罪方向偵辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言