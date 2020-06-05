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核彈級警訊？「六億人月收入僅一千元」抖落中國夢

影／駕駛闖紅燈拒攔查三度衝撞員警 警遭撞飛雙腿骨折

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市警局大甲分局大甲派出所林姓警員，今天上午10時許，在大甲區光明路與五福街口攔查一輛闖紅燈的休旅車時，休旅車駕駛未停車攔查反加速逃逸，最後三度衝撞警員，休旅車隨後駕車逃逸，導致警員右大腿、左小腿骨折送醫。警方今天下午1時許逮捕李男，並於李男車上起出0.2公克海洛因，全案依毒品危害防制條例、妨礙公務、殺人未遂罪嫌移送法辦。

今天上午10時許，休旅車駕駛李男(36歲)行經大甲區光明路與五福街口時因直行闖紅燈，遭巡邏林姓警員(51歲)示意停車攔查，但李男未停車，林姓警員騎乘巡邏機車沿途追緝，但李男又於光明路與永順街口二度闖紅燈右轉，最後行駛至永順街與新美街口，因該處治喪設置路障，李男欲迴轉逃逸，竟二度倒車衝撞林姓警員，造成巡邏機車車損。

林姓警員見李男欲駕車加速逃逸，衝至車前攔阻，李男竟三度衝撞警員，警員趴在引擎蓋上遭拖行約60公尺，最後李緊急剎車甩開人，倒車60公尺後，右轉往永順街方向逃逸。附近民眾聽見巨大碰撞聲響出來查看，發現警員及巡邏機車倒地，趕緊報案。

警方接獲通報後立即組成專案小組全力追緝，今天下午1時許，於大安區大安港路一處民宅逮捕李男。李男則將休旅車棄置於外埔區一處土雞城，隨後由張姓女友人開車載走，警方發現休旅車後，於車上起初0.2公克的海洛因。據了解，李男有毒品前科，衝撞警員原因正深入調查釐清中。

大甲光田綜合醫院表示，員警右大腿骨折、左小腿與腳踝粉碎性骨折，經開刀治療已完成右大腿固定，因左腿腫脹，暫時用外固定器治療，待日後消腫後再進行手術，病患生命徵象穩定。

台中市警局大甲分局大甲派出所林姓警員，今天上午10時許，在大甲區光明路與五福街口攔查一輛闖紅燈的休旅車時，駕駛未停車反加速逃逸，最後三度衝撞警員，造成警員骨折送醫。記者余采瀅／翻攝
台中市警局大甲分局大甲派出所林姓警員，今天上午10時許，在大甲區光明路與五福街口攔查一輛闖紅燈的休旅車時，駕駛未停車反加速逃逸，最後三度衝撞警員，造成警員骨折送醫。記者余采瀅／翻攝
衝撞警員的休旅車駕駛李男。記者余采瀅／翻攝
衝撞警員的休旅車駕駛李男。記者余采瀅／翻攝
台中市警局大甲分局大甲派出所林姓警員，今天上午10時許，在大甲區光明路與五福街口攔查一輛闖紅燈的休旅車時，駕駛未停車反加速逃逸，最後三度衝撞警員，造成警員骨折送醫。記者余采瀅／翻攝
台中市警局大甲分局大甲派出所林姓警員，今天上午10時許，在大甲區光明路與五福街口攔查一輛闖紅燈的休旅車時，駕駛未停車反加速逃逸，最後三度衝撞警員，造成警員骨折送醫。記者余采瀅／翻攝

休旅車 骨折 毒品

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