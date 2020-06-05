五股垃圾山整地挖出改造手槍 警方追查來源

新北市工務局今天上午進行五股垃圾山綠美化整地工程，施工人員在用怪手翻土時，竟挖出一把改造手槍；工務局表示，已將改造手槍交由警方進行調查，追查來源。

新北市工務局表示，五股垃圾山中興路以北的公有地分5大區塊進行綠美化整地作業，上午10時許進行編號2號區塊整地工程，操作怪手機具的師傅竟在翻土時，意外挖掘到一包用黑色塑膠袋包覆的異物，打開來一看竟是一把手槍。

工務局表示，經過現場人員聯繫轄區五股警分局後，警方已將槍枝帶回鑑定，並將進一步追查槍枝來源。

工務局表示，五股垃圾山長期受限於洪水平原管制規定，發展停滯並遭隨意堆置垃圾、違章工廠林立，成為治安與衛生的死角。

工務局表示，新北市長侯友宜上任後成立專案小組整頓垃圾山，目前已陸續開闢出一部分綠地和道路，此事向侯友宜報告後，侯友宜也表示，由此可見五股垃圾山長年為治安死角，也顯現出市府整頓五股垃圾山的正當性及必要性，未來市府將持續秉持治安零容忍原則，讓市民安居樂業。