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影／7男女省道下車扭舞快閃 網友怒譙：乾脆就撞上去

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

衛福部長陳時中上月到屏東墾丁宣導「防疫新生活」，帶動一波新旅遊潮，有民眾前天在省道台26線墾丁路段行駛時，2轎轎車在車道上突然停下，接著車門打開，7名男女當場嬉鬧大叫並扭舞，約10秒後上車繼續前行，嚇壞路過駕駛人，民眾拍下影片後PO上地方社群網站，不顧行車安全的舉動，網友齊聲撻伐；恆春警方表示查明屬實將開罰。

目擊者說，該段過程發生在台26線墾丁大潭路南下路段車道上，一前一後行駛的2輛轎車突然停下，7名車上男女突然打開車門下車扭舞，整個過程約10秒後便上車繼續前行，突開車門下車扭舞的無厘頭行徑，讓後方車輛差點撞上，之後若無其事的駛離。影片po上網友後，有網友怒譙，他們那麼愛玩，乾脆就直接撞上去，看下次還敢不敢。

恆春警方表示，依道路交通管理處罰條例第55條汽車駕駛人在快車道臨時停車，或不依順行之方向，或不緊靠道路右側，或單行道不緊靠路邊，或併排臨時停車，可處駕駛500至600元罰鍰，不慎釀成意外以危險駕駛告發；警力將依車牌通知相闗人說明並依法開罰。

有民眾前天在省道台26線墾丁路段行駛時，2轎轎車在車道上突然停下，接著車門打開，7名男女當場嬉鬧大叫並扭舞，約10秒後上車繼續前行，嚇壞路過駕駛人。圖／取自恆春半島公共論
有民眾前天在省道台26線墾丁路段行駛時，2轎轎車在車道上突然停下，接著車門打開，7名男女當場嬉鬧大叫並扭舞，約10秒後上車繼續前行，嚇壞路過駕駛人。圖／取自恆春半島公共論

墾丁 車道

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