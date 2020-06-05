精障患者傷人案頻傳 中市議員：不修精衛法成治安破網

台鐵殺警案被害人李承翰的父親，等不到法院最終判決，昨夜抑鬱而逝。台中市議員陳文政表示，台灣經歷了小燈泡、台鐵殺警、到台中市的中華夜市縱火、北區的子殺父案件、西屯區的囤物症火災等案件，都與疑似精神病患者有關。幾年過去，中央的精神衛生法第32條規定「自傷、傷人或有傷人之餘」才可強制送醫。陳文政痛批衛福部「要見紅、出人命」才可強制送醫！

衛生局長曾梓展回應，精神衛生法規定，若民眾疑為精神病患者且有自傷或傷人行為，可由警消及衛生單位會同家屬護送強制就醫。為促進潛在病友身心穩定，衛生局結合醫療院所推動「精神疾病患者社區評估照護」及中央健保署「居家治療方案」醫護專業人員直接至社區個案家中訪視，提供適當醫療處置，過去兩年共協助259案，今年持續推動。

陳文政指出，除暴力傾向的精神疾病患者，有隨機犯案的可能外，疑似患有「囤物症」的民眾，因為長年在家堆置雜物、只進不出，不但造成環境的髒亂與佔用道路，萬一發生火災，更可能造成嚴重的傷亡。卻因精神衛生法32條中「自傷、傷人或有傷人之餘」的限制，無法以公權力強制送醫，導致地方衛生局也不能以公權力「強制」介入，這樣對疑似患者或家人來說，並沒有保障。

陳文政表示「我們與惡的距離」影集，描述病患或家人每天承受的痛苦，是他人無法想像。最後他也要求警察局，因法律規定「有人受傷或可能受傷」才能強制送醫，但基層員警只要發現轄區內疑似精神疾病的脫序行為，應積極介入蒐證，強制送醫。他表示此舉不是要針對個人，而是要保護疑似精神疾病患者的家庭，也保護其他的老百姓。