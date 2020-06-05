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宜蘭大學機台起火已滅 一研究生灼傷送醫暫無生命危險

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導

【15：06】

宜蘭大學今天下午1點40分傳出實驗室內機台起火，一研究生受傷送醫。

宜蘭縣消防局獲報救援發現，起火地點在宜蘭大學土木系實習工廠，冒出陣陣濃煙，現場是一台乾燥機起火燃燒，到場時校方人員已先行初步滅火，救災人員到場後出一水線撲滅，下午1點48分撲滅火勢。

現場造成1名建築研究所研究生因胸悶不適，意識清楚，由救護車急送往陽明大學附設醫院就診，醫師發現，他左上臂與臉部有灼傷及擦傷，但無生命危險，目前治療中。

校方人員指出，當時研究生正在做實驗，旁身乾燥機突然起火，相關原因有待進一步調查了解。

【14：43】

宜蘭大學今天下午1點40分，傳出校內土木實驗室爆炸，疑為大型烘箱爆炸起火，一人受傷送醫。

校方了解，受傷者是一名建築研究所三年級生的研究生，身上燙傷送醫，意識清楚，治療觀察中。

宜蘭大學土木實驗室傳出爆炸。 圖／宜蘭縣消防局提供
宜蘭大學土木實驗室傳出爆炸。 圖／宜蘭縣消防局提供

宜蘭大學土木實驗室傳出爆炸。 圖／宜蘭縣消防局提供
宜蘭大學土木實驗室傳出爆炸。 圖／宜蘭縣消防局提供

宜蘭大學土木實驗室傳出爆炸。 圖／宜蘭縣消防局提供
宜蘭大學土木實驗室傳出爆炸。 圖／宜蘭縣消防局提供

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