聽新聞
test
0:00 / 0:00
宜蘭大學機台起火已滅 一研究生灼傷送醫暫無生命危險
【15：06】
宜蘭大學今天下午1點40分傳出實驗室內機台起火，一研究生受傷送醫。
宜蘭縣消防局獲報救援發現，起火地點在宜蘭大學土木系實習工廠，冒出陣陣濃煙，現場是一台乾燥機起火燃燒，到場時校方人員已先行初步滅火，救災人員到場後出一水線撲滅，下午1點48分撲滅火勢。
現場造成1名建築研究所研究生因胸悶不適，意識清楚，由救護車急送往陽明大學附設醫院就診，醫師發現，他左上臂與臉部有灼傷及擦傷，但無生命危險，目前治療中。
校方人員指出，當時研究生正在做實驗，旁身乾燥機突然起火，相關原因有待進一步調查了解。
【14：43】
宜蘭大學今天下午1點40分，傳出校內土木實驗室爆炸，疑為大型烘箱爆炸起火，一人受傷送醫。
校方了解，受傷者是一名建築研究所三年級生的研究生，身上燙傷送醫，意識清楚，治療觀察中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言