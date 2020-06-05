快訊

震撼！「未獲得共識」卜蜂宣布即日起暫停花蓮建場計畫

「制裁伊朗」到底？世界大亂...美伊衝突惡化中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

深夜車廂擺陣頭大刀大聲閒聊 男被盤查後依社維法裁罰

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

24歲蔡姓男子今天凌晨2時許與李姓、吳姓、都姓男子等六名友人停車在新北市三重區自強路與正義北路口聊天，卻因喝酒講話較大聲引起民眾注意報警。警方獲報後前往，經盤查在後車廂查獲一把陣頭用大刀，警詢後依違反社會秩序維護法進行裁罰。

據悉，蔡一群人稍早在自強路段上的牛排館消費時因費用問題與店家起爭執，雙方和解後一行人才轉往聚集自強路與正義北路口聊天，因有喝酒說話較大聲，引起民眾注意，誤以為有人滋事聚眾而報警。

警方獲報後前往，發現現場僅是一群人因酒後說話大聲，並無聚眾滋事，但因盤查後在蔡的車上查獲一把陣頭用大刀，警方仍將蔡、李、吳、都姓男子等在車上的四人帶返警局調查，其餘3人則勸離現場。

蔡男坦承，陣頭大刀為他所有，但當下並未使用，僅是放在後車廂，警方為維護治安，詢問後仍依違反社會秩序維護法進行裁罰。

警方出動大批警力到場，在蔡男後車廂查獲一把陣頭用大刀。記者柯毓庭／翻攝
警方出動大批警力到場，在蔡男後車廂查獲一把陣頭用大刀。記者柯毓庭／翻攝

延伸閱讀

陣頭可領1萬紓困金 神職人員未定

高雄市有廟婆和化緣者申請宗教紓困 公所盡力幫忙

罷韓太敏感？騎士急推擠護罷韓...卻瞥見斧頭嚇壞！

陣頭可申請急難紓困1萬元！ 神職人員尚待研議

相關新聞

房東丈夫狂敲鐵門稱要驅鬼 愛貓房客嚇壞

一名愛貓女子在苗栗市租屋開店，店內5隻貓咪行為卻變得畏縮，調閱監視器發現，房東的楊姓丈夫常在非營業時間敲打鐵門，甚至便溺...

千萬跑車疑過彎車速過快 北宜自撞護欄車頭嚴重毀損1傷

33歲熊姓男子今天駕駛價值近1千萬元的BMW雙門跑車，行經新北市石碇區北宜公路，疑似車速過快過彎時不慎自撞路邊護欄，腰椎...

宜蘭大學實驗室傳爆炸 一研究生受傷送醫

宜蘭大學今天下午1點40分，傳出校內土木實驗室爆炸，疑為大型烘箱爆炸起火，一人受傷送醫。

防疫期間想回家 失聯印尼女移工挺身孕投案

挺著6個多月身孕的印尼失聯移工「阿娣」，不想再東躲西藏，透過移民署防疫擴大自行到案措施投案。她說，要讓寶寶光明磊落成長，...

深夜車廂擺陣頭大刀大聲閒聊 男被盤查後依社維法裁罰

24歲蔡姓男子今天凌晨2時許與李姓、吳姓、都姓男子等六名友人停車在新北市三重區自強路與正義北路口聊天，卻因喝酒講話較大聲...

影／新北龍洞潛水搜救演練逼真 展現海面下救援能量

為強化水面下的潛水搜救任務，新北市政府消防局今天在龍洞四季灣遊艇港舉辦「潛水搜救演練」，動員消防人員、瑞芳義消潛搜分隊及...

偏鄉貧家無錢辦後事 青年暖警與家鄉爺爺奔走助募喪葬費

花蓮縣南區偏鄉富里鄉潘姓男子病逝，身後沒錢辦理後事，管區年輕警員林秉宏訪查得知，除了向廟宇申請急難救助金，還找上家鄉的爺...

影／「跟我走！」小黃司機救心臟病患 警鳴笛開道急速馳騁

王姓計程車司機2日晚間，衝入一分局公益派出所，大喊「我車上乘客很不舒服，幫幫忙」，警員獲悉男乘客心臟不適，馬上拿起巡邏車...

中市日本料理店火舌延燒2戶 濃煙數公里外可見

台中市北屯路永青日本料理店，今天上午8時43分突然發生火警，消防員迅速趕往現場搶救，以消防帶凌空灌水，但火場堆積不少雜物...

駕駛精神不濟撞爛8機車壓到路人 居民驚：掃掉一排機車

桃園市龜山區文化二路、復興一路口，今天清晨6點多發生一起車禍，林姓男子（20歲）開車疑精神不濟，直接擦撞路邊一整排機車，...

宜蘭車禍1人傷 機車卡廂型車下起大火

宜蘭縣礁溪鄉興農路段，今早有機車與廂型車相撞，機車卡在廂型車頭下，並起大火，機車駕駛受傷送醫，車禍原因調查中。

國道台南永康路段清晨小車禍 塞車3個多小時到現在

國道高速公路台南永康北上路段清晨發生車輛追撞，雖然是輕微事故，卻是一路塞車3個小時，到目前10點半還在塞，許多駕駛人抱怨...

熱門新聞

殺警案判無罪...李承翰父親鬱鬱寡歡 傍晚因病去世享壽67歲

中市北屯路日本料理店火警 警消全力搶救中

李增文驟逝 李承翰祖母淚喊「我的心肝囝仔」

李承翰父親鬱鬱寡歡驟逝 李母淚訴「他是鬱卒、失志」

茂德入主東森電視 爆內部人涉內線交易搶買股票遭約談

李承翰父親抑鬱病逝 鄰居：獨子喪命哀痛積勞成疾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。