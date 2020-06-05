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深夜車廂擺陣頭大刀大聲閒聊 男被盤查後依社維法裁罰
24歲蔡姓男子今天凌晨2時許與李姓、吳姓、都姓男子等六名友人停車在新北市三重區自強路與正義北路口聊天，卻因喝酒講話較大聲引起民眾注意報警。警方獲報後前往，經盤查在後車廂查獲一把陣頭用大刀，警詢後依違反社會秩序維護法進行裁罰。
據悉，蔡一群人稍早在自強路段上的牛排館消費時因費用問題與店家起爭執，雙方和解後一行人才轉往聚集自強路與正義北路口聊天，因有喝酒說話較大聲，引起民眾注意，誤以為有人滋事聚眾而報警。
警方獲報後前往，發現現場僅是一群人因酒後說話大聲，並無聚眾滋事，但因盤查後在蔡的車上查獲一把陣頭用大刀，警方仍將蔡、李、吳、都姓男子等在車上的四人帶返警局調查，其餘3人則勸離現場。
蔡男坦承，陣頭大刀為他所有，但當下並未使用，僅是放在後車廂，警方為維護治安，詢問後仍依違反社會秩序維護法進行裁罰。
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