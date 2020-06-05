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影／新北龍洞潛水搜救演練逼真 展現海面下救援能量

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

為強化水面下的潛水搜救任務，新北市政府消防局今天在龍洞四季灣遊艇港舉辦「潛水搜救演練」，動員消防人員、瑞芳義消潛搜分隊及海巡署北部分署第二岸巡隊龍洞安檢所54名人員參與演練，十分逼真，透過實地操演驗證新北潛水搜救能量。

新北市東北角、北海岸沿線、大豹溪、南北勢溪及淡水沙崙海域，都曾發生民眾釣魚或戲水溺斃。消防局為了提高溺水事故救援成效，成立潛水搜救隊，全隊人數96人，其中包含26位潛水長及70位搜救潛水員，當需要執行潛水搜救時，第一時間即會透過大隊協防機制調派1位潛水長及6位搜救潛水員前往現場，並因應災情程度調派增援。

今天模擬2名釣客遭海浪襲擊落海，其中1名釣客沉入海中，由新北市政府消防局聯合瑞芳義消潛搜分隊及海巡署北部分署第二岸巡隊龍洞安檢所人員共同執行救援任務。演練項目共計5項，依序為水面救援演練、大隊指揮站運作演練、潛水搜救救援演練、大隊聯防與義消潛搜救援演練、艇上及岸上緊急救護演練，過程中特別強調跨單位間人員、技術及裝備等救援能量的整合。

救援過程仰賴潛水搜救人員間的團隊默契，另外結合魚探機、水下攝影機及無人機等器材進行大範圍搜索部分，也呈現新北在科學技術與潛水搜救的靈活結合運用。

消防局黃德清局長說，消防人員能量有限，透過義消單位、海巡署及民間救難團體的通力合作，才能面對更大規模的災情；辦理此次演練的目的，除了是讓本局及友軍單位能夠瞭解彼此救災能量，更重要的是培養良好的默契，才能在災時更迅速及有效率的進行應變處置。

新北龍洞潛水搜救演練逼真，展現海面下救援能量。圖／新北市消防局提供
新北龍洞潛水搜救演練逼真，展現海面下救援能量。圖／新北市消防局提供
新北龍洞潛水搜救演練逼真，展現海面下救援能量。圖／新北市消防局提供
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新北龍洞潛水搜救演練逼真，展現海面下救援能量。圖／新北市消防局提供
新北龍洞潛水搜救演練逼真，展現海面下救援能量。圖／新北市消防局提供
新北龍洞潛水搜救演練逼真，展現海面下救援能量。圖／新北市消防局提供
新北龍洞潛水搜救演練逼真，展現海面下救援能量。圖／新北市消防局提供
新北龍洞潛水搜救演練逼真，展現海面下救援能量。圖／新北市消防局提供
新北龍洞潛水搜救演練逼真，展現海面下救援能量。圖／新北市消防局提供

海巡署 瑞芳

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