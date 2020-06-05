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防疫期間想回家 失聯印尼女移工挺身孕投案

中央社 / 台南5日電

挺著6個多月身孕的印尼失聯移工「阿娣」，不想再東躲西藏，透過移民署防疫擴大自行到案措施投案。她說，要讓寶寶光明磊落成長，也會教他中文，讓他知道「台灣是個美麗寶島」。

34歲的阿娣來台近11年，中文流利，先生也隨她的腳步來台當移工，但阿娣想要每天都有收入，2018年8月從台南原雇主家中逃離，夫妻兩人一起失聯，來到台北同居一處，做起清潔工派遣工作。

不過，先生去年底被逮已遣返回印尼，獨留阿娣在台北，偏偏又懷有身孕，失聯移工的身分讓她不僅就醫不便，還得東躲西藏。剛好遇上移民署新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫擴大自行到案措施，阿娣決定返鄉，5月下旬從台北南下向移民署南區事務大隊台南市第二服務站投案。

挺著6個多月身孕的阿娣，一走進服務站就表明想要回印尼，她說，先生已在印尼種植咖啡豆維生，她要帶著腹中胎兒回鄉團聚，開啟新生活。

阿娣說，失聯前在台南擔任看護照顧阿公，雇主一家人對她很好，但因她盤算若從事每日派遣的清潔工作，只要不休假每天都有現金入帳，才選在工作期滿前夕逃離，雖然當時有續聘機會，但仍不告而別，內心對雇主和阿公感到很抱歉。

阿娣表示，不想用非法身分讓寶寶在異鄉出生，這些日子因顛沛流離，更不時耳聞有些同鄉淪為人口販運集團控制的對象。如今透過移民署措施投案，往後還能再入境台灣，「我會讓孩子光明磊落地成長，也會教他講中文，告訴他台灣是一個美麗的寶島」。

台南市第二服務站人員今天告訴中央社記者，阿娣離境手續昨天已辦妥，預定7日離開台灣。像阿娣這種在防疫期間投案的失聯移工，第二服務站已受理15人。

挺著6個多月身孕的印尼失聯移工「阿娣」，透過移民署防疫擴大自行到案措施投案。阿娣表示，不想用非法身分讓寶寶在異鄉出生，要帶著腹中胎兒回鄉與先生團聚，開啟新生活。（移民署提供）
挺著6個多月身孕的印尼失聯移工「阿娣」，透過移民署防疫擴大自行到案措施投案。阿娣表示，不想用非法身分讓寶寶在異鄉出生，要帶著腹中胎兒回鄉與先生團聚，開啟新生活。（移民署提供）

移民署 印尼 移工

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