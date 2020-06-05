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千萬跑車疑過彎車速過快 北宜自撞護欄車頭嚴重毀損1傷

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

熊姓男子今天駕駛價值近1千萬元的BMW雙門跑車，行經新北市石碇區北宜公路，疑似車速過快過彎時不慎自撞路邊護欄，腰椎挫傷及多處擦傷，意識清楚送醫急救。記者王長鼎／翻攝
熊姓男子今天駕駛價值近1千萬元的BMW雙門跑車，行經新北市石碇區北宜公路，疑似車速過快過彎時不慎自撞路邊護欄，腰椎挫傷及多處擦傷，意識清楚送醫急救。記者王長鼎／翻攝
33歲熊姓男子今天駕駛價值近1千萬元的BMW雙門跑車，行經新北市石碇區北宜公路，疑似車速過快過彎時不慎自撞路邊護欄，腰椎挫傷及多處擦傷，意識清楚送醫急救。據了解，熊男是否有酒駕，有待進一步抽血檢驗。至於車禍發生原因現由警方進一步調查釐清中。

新北市消防局今天上午近10時接獲報案，在石碇區北宜公路26.6公里處，往新店方向發生車禍事故，車內疑似有人受困，救護人員到場，發現一輛雙門跑車車頭嚴重凹陷，卡在路紐澤西護欄上。

33歲駕駛熊姓男子疑似腰椎挫傷及身上多處擦撞傷，意識清楚送往新店慈濟醫院醫急救。因警方到場時，熊男已送醫，是否涉嫌酒駕肇事，酒測值尚待醫院抽血檢驗，而自撞事故發生確實原因，現由新店警方調查釐清中。

熊姓男子今天駕駛價值近1千萬元的BMW雙門跑車，行經新北市石碇區北宜公路，疑似車速過快過彎時不慎自撞路邊護欄，腰椎挫傷及多處擦傷，意識清楚送醫急救。記者王長鼎／翻攝
熊姓男子今天駕駛價值近1千萬元的BMW雙門跑車，行經新北市石碇區北宜公路，疑似車速過快過彎時不慎自撞路邊護欄，腰椎挫傷及多處擦傷，意識清楚送醫急救。記者王長鼎／翻攝
熊姓男子今天駕駛價值近1千萬元的BMW雙門跑車，行經新北市石碇區北宜公路，疑似車速過快過彎時不慎自撞路邊護欄，腰椎挫傷及多處擦傷，意識清楚送醫急救。記者王長鼎／翻攝
熊姓男子今天駕駛價值近1千萬元的BMW雙門跑車，行經新北市石碇區北宜公路，疑似車速過快過彎時不慎自撞路邊護欄，腰椎挫傷及多處擦傷，意識清楚送醫急救。記者王長鼎／翻攝
熊姓男子今天駕駛價值近1千萬元的BMW雙門跑車，行經新北市石碇區北宜公路，疑似車速過快過彎時不慎自撞路邊護欄，腰椎挫傷及多處擦傷，意識清楚送醫急救。記者王長鼎／翻攝
熊姓男子今天駕駛價值近1千萬元的BMW雙門跑車，行經新北市石碇區北宜公路，疑似車速過快過彎時不慎自撞路邊護欄，腰椎挫傷及多處擦傷，意識清楚送醫急救。記者王長鼎／翻攝

北宜公路 車禍

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