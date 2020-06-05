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房東丈夫狂敲鐵門稱要驅鬼 愛貓房客嚇壞

中央社 / 苗栗縣5日電

示意圖。一名女子在苗栗市租屋開店，因房東的楊姓丈夫常在非營業時間敲打鐵門，甚至便溺，讓她擔心害怕，店內5隻貓咪也變得畏縮。 圖／Ingimage
示意圖。一名女子在苗栗市租屋開店，因房東的楊姓丈夫常在非營業時間敲打鐵門，甚至便溺，讓她擔心害怕，店內5隻貓咪也變得畏縮。 圖／Ingimage

一名愛貓女子在苗栗市租屋開店，店內5隻貓咪行為卻變得畏縮，調閱監視器發現，房東的楊姓丈夫常在非營業時間敲打鐵門，甚至便溺，讓她擔心害怕；楊男則稱此舉是在驅鬼。

余姓女子今天表示，在苗栗賣衣服已經8年，因十分喜愛貓，認養了5隻貓咪，為了讓牠們擁有較大的生活空間，最近在苗栗市鬧區租下一整棟店面，簽約時房東曾告知，她的楊姓丈夫早上會在店門口擺設攤位賣粥，原以為營業時間錯開，不以為意，不料，竟是噩夢的開始。

余女指出，平常貓咪很喜歡在1樓與客人互動，搬進新店面後，貓咪非但不親近人，還出現閃尿的情況，經鄰居告知並調閱監視器畫面，赫然發現，楊姓男子和邱姓女友人在擺攤過程中，經常用雨傘、掃把敲打服飾店鐵門，導致貓咪受到驚嚇，楊男甚至會朝著店門口便溺，余女哽咽表示：「很害怕他今天潑尿會不會明天就潑糞或是潑汽油」。

楊男與邱女異口同聲表示，是遭人「下降頭」，為了驅鬼才會做出敲打鐵門、噴水清洗地面的舉動，楊男更拉起上衣指出，左胸還有降頭引發的瘡疤，到昨天為止已經7年，完成驅鬼以後不會再敲打鐵門。

警方則表示，經過現場勘查，楊男與女性友人敲打鐵門的舉動，並未造成毀損，對於他怪力亂神的說法，則不予置評，目前僅針對違規設攤部分，開出罰單，希望還給附近居民正常的生活環境。

貓咪 房東

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