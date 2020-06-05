影／「跟我走！」小黃司機救心臟病患 警鳴笛開道急速馳騁

王姓計程車司機2日晚間，衝入一分局公益派出所，大喊「我車上乘客很不舒服，幫幫忙」，警員獲悉男乘客心臟不適，馬上拿起巡邏車鑰匙，喊著「跟我走」，載患有心血管疾病的男乘客，一路鳴笛開道，化解這次危機。

台中市警一分局公益派出所警員張智揚、許祐瑄6月2日晚間擔任服備勤勤務時，突然有一名計程車司機衝入派出所，大喊著「我車上有一個乘客很不舒服，拜託你們幫幫忙」。

經了解。這名王姓計程車司機上的乘客原先要與女兒至朋友家拜訪，但在途中突然心臟不適，臉色發白。張智揚聽完王姓計程車司機敘述後，當下判斷若是再通報救護車到場查看，恐會延宕就醫時機，遂即拿起巡邏車鑰匙，並對著計程車司機喊道：「跟我走！(閩南語發音)」。

在下班時段、車潮眾多的台灣大道上一路鳴笛開道，讓原本預計耗時20分鐘的路程，縮短至5分鐘便安全抵達臺中榮民總醫院急診室門口，獲得醫院即時治療。