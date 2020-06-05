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中市日本料理店火舌延燒2戶 濃煙數公里外可見
台中市北屯路永青日本料理店，今天上午8時43分突然發生火警，消防員迅速趕往現場搶救，以消防帶凌空灌水，但火場堆積不少雜物，火舌延著鐵皮燒到隔壁的老主顧檳榔店及一家民宅，濃煙竄升高空，數公里外清晰可見，所幸無人員傷亡。
永青日本料理店上午突然發生火警，該店是鐵皮搭建，左側是鐵皮相連的老主顧檳榔店及一家民宅，民宅原本住著1名老翁，但數月前已搬離，警方經清查後，並無人員傷亡。
今天上午，8時43分日本料理店火警，經民眾報警，警消出動13輛消防車及1輛救護車前往現場灌救，以雲梯車在高空凌空灌水，雖一度阻斷火舌，但現場有不少易燃物，火舌竄燒到隔壁的檳榔店及民宅。
所幸3棟鐵皮屋的右側是11樓高的社區大樓，右側是5樓高的科技公司，皆是水泥鋼筋建物，阻斷火舌往兩側延燒，在消防人員全力搶救下，火勢被控制，但仍有殘火竄出。
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