國道台南永康路段清晨小車禍 塞車3個多小時到現在

國道永康大灣交流道北上匝道上午一度管制。圖／警方提供 國道高速公路台南永康北上路段清晨發生車輛追撞，雖然是輕微事故，卻是一路塞車3個小時，到目前10點半還在塞，許多駕駛人抱怨不已。國道公路警察新市分隊表示，車禍事故路段8點半就排除淨空，推測北上車流實在太大，才會無法短時間內恢復；永康警方則指出，即使沒有事故，這段路上下班時間還是會塞，呼籲民眾注意路況，短程盡量避開這個路段。

國道台南永康北上路段上午7點30分左右發生4輛轎車追撞，雖沒有人受傷，但事故車輛佔據中內側車道等候排除，當時因為是上下班交通尖峰時刻，車輛回堵到下高速公路永康警分局被迫一度要封閉大灣交流道北上匝道，因事故不嚴重現場很快就排除。

不過高速公路車流回堵3個多小時，到現在去還是走走停停，還因為北上車輛很多改到台86東向接國道三號北上，造成台86東向歸仁關廟路段也大塞車，歸仁警分局派員交通管制兩個多小時，直到上午10點半過後才漸漸疏解。

永康警分局交通組長張澤銘指出，永康北上路段因為沿途有許多工業區，還有大量的上班人潮，上午7點到9點之間車流量實在太大，經常塞車，分局每天都會派人疏導，一旦發生事故就會長時間動彈不得，呼籲駕駛人隨時注意路況，短程民眾改走省道，其實花費的時間和在高速公路上不會差太多。