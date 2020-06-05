影／漁船船長昏迷病況急 海巡、空勤馳援吊掛送醫救命

海巡署北基巡防區於昨天下午3點多接獲通報，「裕勝財號」CT3漁船在棉花嶼東北方18浬處，伍姓船長昏迷、意識不清，情況危急需緊急後送就醫，海巡、空勤合力吊掛救援，及時送醫救回一命。

北基巡防區獲報後，立即調派艦隊分署澳底海巡隊3575艇前往，同步申請空中勤務總隊直升機，搭載海巡署偵防分署吊掛分隊人員前往馳援。

澳底海巡隊3575艇獲報後，立即趕至通報海域，空勤總隊直升機同步自松山機場起飛，海、空兩路同時合進馳援。空勤總隊直升機在昨天下午5點多抵達通報海域，並順利完成傷患吊掛救援作業，為爭取時效，直接將患者送至台北榮民總醫院就醫。