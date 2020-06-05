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影／新義里大橋2死3傷車禍 驚悚追撞砂石車畫面曝光
台中、苗栗交界的台13線公路新義里大橋北上路段，昨天中午發生轎車疑似與同向砂石車發生碰撞的車禍，造成轎車內5人2死3傷的慘劇，根據現場車行紀錄畫面顯示，事發當時白色轎車高速追撞前方砂石車，場面驚悚；這起車禍的傷亡者都是台中后里一家公司的同事，檢警今天將相驗調查。
苗栗縣消防局昨天中午12點47分接獲通報，台中后里往苗栗三義的新義里大橋發生車禍，消防局派遣三義、銅鑼、卓蘭、苑裡4個消防分隊趕往救護，現場1輛白色轎車嚴重毀損，救難人員動用破壞器材將受困者救出，5名傷患中有2人呈現OHCA，已無生命徵象，救護人員將傷患分別送往台中大甲光田醫院、大甲李綜合醫院及苗栗苑裡李綜合醫院搶救；送醫的5名傷患中，轎車26歲何姓駕駛頭部、腳部受傷，乘客26歲陳姓、36歲劉姓男子到院前已無生命徵象，搶救後仍宣告不治。
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